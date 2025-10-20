Γκαρθία: «Ο Μεντιλίμπαρ ζητά το μέγιστο από όλους ακόμα και στις προπονήσεις, μίλησα με τον Βαλβέρδε πριν έρθω στον Ολυμπιακό»

Για την επιρροή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και τα πλάνα ενόψει του αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα μίλησε ο Ντάνι Γκαρθία του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στο να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα στις... βαλίτσες.

Ο Ντάνι Γκαρθία παραχώρησε συνέντευξη στη « Mundo Deportivo » και μίλησε τόσο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και το συγκεκριμένο παιχνίδι ενώ στάθηκε και στο πάθος που υπάρχει στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

Πώς τα πάει η Ελλάδα στη δεύτερη σεζόν σου; Πώς είναι το ποδόσφαιρο εκεί;

«Υπέγραψα για έναν χρόνο και ανανέωσα για έναν ακόμη. Βρέθηκα σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι περίμενα. Στη La Liga, ακόμη περισσότερο φέτος. Οι ομάδες από κάτω έχουν δυναμώσει καλύτερα, και είναι μια χώρα όπου η ζωή είναι πολύ καλή και όπου ο αθλητισμός είναι πολύ δυνατός».

Δεδομένου του πόσο παθιασμένοι είναι, σε σταματούν πιο συχνά στον δρόμο παρά στο Μπιλμπάο;

«Παρόμοια. Η συντριπτική πλειοψηφία εδώ είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, και σε αναγνωρίζουν περισσότερο, αλλά δεν σε εμποδίζουν ιδιαίτερα».

Μένεις κοντά στον Πειραιά;

«Βρισκόμαστε στη Γλυφάδα, στην παραλία, 13 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και προπονούμαστε κοντά στον Πειραιά».

Παρατηρείς την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό για την Αθήνα;

«Με τίποτα. Αυτό λένε, αλλά όταν έρχεσαι εδώ, σε χαιρετούν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Η αντιπαλότητα είναι περισσότερο στο γήπεδο και στις κερκίδες».

Την περασμένη σεζόν κερδίσατε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο. Νιώθετε μεγάλη πίεση για να κερδίσετε;

«Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Όταν έρχεσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρεις την πίεση που θα έχεις, αλλά είναι η ίδια πίεση που είχα στο Μπιλμπάο. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Πέρυσι όλα πήγαν καλά και ελπίζουμε να το επαναλάβουμε γιατί έχουμε την ομάδα για να το κάνουμε».

Πώς έλαβες την προσφορά; Σε πήρε τηλέφωνο ο Μεντιλίμπαρ;

«Ναι, και το ίδιο κι εγώ. Ήμουν πρόθυμος να δοκιμάσω μια εμπειρία στο εξωτερικό με την οικογένειά μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν η Αθλέτικ ήθελε να με προσλάβει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και πήρα τη σωστή απόφαση να έρθω στην Αθήνα».

Ο Βαλβέρδε είναι θεσμός στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε τρία πρωταθλήματα. Τον ρώτησες κι αυτόν;

«Ναι, υπήρξε μια συζήτηση για το πώς ήθελε να σκεφτώ το μέλλον μου, αλλά και για το πώς θα ήταν ο Ολυμπιακός. Είχα επίσης μια συζήτηση με τον «Μέντι» και τους βοηθούς του για το τι θα έβρισκα. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο, με πολύ καλές εγκαταστάσεις, και η ζωή στην Αθήνα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Αν έπρεπε να διαλέξω οπουδήποτε αλλού να ζήσω εκτός από το Μπιλμπάο, σίγουρα θα ήταν εδώ. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενοι είμαστε, όπως και η κόρη μου και η γυναίκα μου».

Έχετε μάθει τη γλώσσα;

«Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν αγγλικά, ακόμα και στον δρόμο, και αυτό με έχει βοηθήσει να βελτιωθώ. Στην Ισπανία, δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο αγγλικών όπως σε άλλες χώρες».

Και ο Μεντιλίμπαρ δίνει τις ομιλίες στα αγγλικά;

«Όχι, στα ισπανικά. Έχει μεταφραστή, αλλά οι περισσότεροι τον καταλαβαίνουν λίγο πολύ. Υπάρχουν πολλοί Πορτογάλοι, Αργεντινοί και Βραζιλιάνοι που καταλαβαίνουν ισπανικά. Και για όσους δεν καταλαβαίνουν, γίνεται εύκολα κατανοητός. Οπότε, κανένα πρόβλημα».

Έφτασες αφού η Μεντιλιμπάρ κέρδισε το Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου. Πρέπει να είσαι κάτι σαν θρύλος εκεί;

«Ναι, τόσο αυτός όσο και ο Βαλβέρδε έχουν χαράξει μια θέση στην ιστορία του συλλόγου. Και ως άτομα, έχουν επίσης επηρεάσει τους ανθρώπους εδώ λόγω της προσωπικότητάς τους και του τρόπου επικοινωνίας τους. Το ακούς αυτό συνέχεια εδώ».

Πώς είναι η καθημερινότητα με τον Μεντιλίμπαρ;

«Όπως πάντα, για μένα, αυτή είναι η πέμπτη χρονιά μου μαζί του μετά από τρεις στην Εϊμπάρ. Οι καθημερινές απαιτήσεις είναι στο μέγιστο. Ο παίκτης το ξέρει αυτό, και στην μιάμιση ώρα προπόνησης, πρέπει να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό γιατί αυτό αρέσει στον προπονητή. Απαιτεί οι προπονήσεις να είναι γνήσιες και ουσιαστικές, επειδή πιστεύουμε ότι ο τρόπος που εργαζόμαστε καθημερινά θα αντικατοπτριστεί το Σαββατοκύριακο».

Είναι λίγο πιο παλιομοδίτικο όπως λένε και δεν έχει αρκετό βίντεο;

«Έτσι φαίνεται απ' έξω, αλλά σιγά σιγά, όλα αλλάζουν και ο «Μέντι» προσαρμόζεται. Κάνουμε βίντεο όπως όλοι οι άλλοι και κάνουμε σχεδόν συνηθισμένα πράγματα που κάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες σήμερα».

Μήπως, λοιπόν, το παρακάνουν όσοι τον συγκρίνουν με τον Λουίς Αραγονές;

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν συγκρίσεις χωρίς να έχουν μπει στα αποδυτήρια».

Ο Μεντιλιμπάρ δεν φοβήθηκε ποτέ, ούτε καν απέναντι στην καλύτερη Μπαρτσελόνα στην ιστορία. Εξακολουθεί να πιστεύει στο πλάνο του;

«Ενάντια στην Άρσεναλ, ακολουθήσαμε το σχέδιό μας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε το στυλ παιχνιδιού που μας έχει αποδώσει. Πιστεύουμε σε αυτήν την ιδέα μέχρι το βάθος».

Με ένα 4-2-3-1, τι κάνει τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει;

«Νομίζω ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέρουν ήδη τι αρέσει στον Μεντιλιμπάρ. Υψηλή πίεση, προσπάθεια να φτάσεις στο γκολ και να τελειώσεις τις ευκαιρίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, παιχνίδι εντός και εκτός έδρας. Και πάνω απ' όλα, να είσαι μια πολύ δυναμική και επιθετική ομάδα».

Προβλέπετε έναν αγώνα παρόμοιο με την Άρσεναλ;

«Δεν ξέρω. Οι παίκτες της Άρσεναλ κάνουν πολύ γρήγορες μεταβάσεις. Η Μπάρτσα δεν ενδιαφέρεται τόσο για μεταβάσεις. Θα είναι εξίσου περίπλοκο όπως ήταν στο Λονδίνο, και η Μπάρτσα έχει μερικούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Από αυτούς που κέρδισαν το Youth League, η Μπράιτον υπέγραψε τον Κωστούλα το καλοκαίρι, και έχουμε τον Μουζακίτη. Και ο Λιατσικούρας, ένας άλλος μέσος, εναλλάσσεται μεταξύ της πρώτης και της αναπληρωματικής ομάδας. Άλλοι έχουν φύγει δανεικοί».

Παρακολουθείς την Μπαρτσελόνα;

«Ναι, η βοήθεια του Φλικ έχει γίνει αισθητή και παίζουν σε εξαιρετικό επίπεδο. Εναντίον της Νιούκαστλ, ο αντίπαλος είχε δύσκολα λεπτά, αλλά ξεπέρασε την πίεση και κατάφερε να παίξει το παιχνίδι του. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να τους σταματήσεις».

Αν μπορούσες να διαλέξεις έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα να μην παίξει την Τρίτη;

«Ο Πέντρι, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο».