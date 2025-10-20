Ο Βασίλης Βλαχόπουλος αφήνει στην άκρη τα καλοκαίρια και τους χειμώνες και γράφει για την ισοπαλία του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης»

Λίγο πολύ, ο Μανόλο Χιμένεθ είπε ότι του καλοκαιριού τα καμώματα ο χειμώνας τα «περνά» έστω κι αν αυτός δεν ήρθε ακόμη βαρύς. Κάποιες σταγόνες έπεσαν, ίσα-ίσα για να «σκοτώσουν το καλοκαίρι» αλλά εμείς δεν λέμε να ξεφύγουμε από δαύτο. Εκεί εστίασε ο Ισπανός τεχνικός μ’ αυτά που εννόησε και υπονόησε σε timing που προφανώς είχε προαποφασίσει και υπό τη δύσκολη συνθήκη των διαδοχικών τραυματισμών που αφαιρούν επιλογές. Κι έτσι κοντά στα μεσάνυχτα της Κυριακής μπλέξαμε με τις εποχές και τα καμώματά τους μαζί με τις επεξηγηματικές διαρροές.

Νοικοκύρης σε σπιτικό που δεν είναι δικό σου δεν μπορείς να γίνεις, οπότε χέρι στη φωτιά δεν μπαίνει, πάντα όμως πρέπει να καταγράφεται α) πόσοι από τους τωρινούς παίκτες ήταν στην προετοιμασία του καλοκαιριού και ειδικά στο στάδιο του μονταρίσματος και β) ποια ήταν η στόχευση της ομάδας κατά τα μέσα του Ιούλη διότι, συνήθως, αυτή καθορίζει τις αυξομειώσεις της έντασης των προπονητικών εβδομάδων. Υπενθυμίζω ότι (και) τότε ο Μαρίνος Ουζουνίδης ήθελε περισσότερους διαθέσιμους παίκτες για μια κανονική προετοιμασία, το ίδιο ισχύει και τώρα για τον Μανόλο Χιμένεθ που προφανέστατα είπε ότι πληρώνει τα σπασμένα του καλοκαιριού σε μια δήλωση απόλυτα φωτογραφική μιας κατάστασης. Συμπέρασμα: Και οι δυο έχουν τα δίκια τους. Κι αυτό δεν είναι δημοσιοσχετίστικο αλλά αποτελεί πραγματικότητα.

Συμβαίνουν αυτά σε ομάδες που καθυστερούν τις αφίξεις και θέλουν παράλληλα να κυνηγήσουν ευρωπαϊκούς στόχους καθώς η προετοιμασία εστιάζει πάνω στα παιχνίδια και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι τούτο που βιώνει σήμερα ο Άρης. Και η Ευρώπη χάθηκε κι ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ νιώθει επιβάρυνση είτε γιατί τράβηξε κουπί κόντρα στο ρεύμα είτε γιατί ενσωματώθηκε καθυστερημένα και υποχρεώθηκε να ζορίσει περισσότερο τον εαυτό του. Κι έτσι φτάσαμε στην Οδύσσεια για την οποία μίλησε ο 61χρονος τεχνικός έπειτα από ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του δεν πέταξε δα και φωτιές βελτίωσης παίρνοντας, ουσιαστικά, ότι περισσότερο θα μπορούσε βάσει της απόδοσής της.

Ούτε ο Παναθηναϊκός άξιζε περισσότερα με την αγωνιστική λογική που είχε από το 3ο έως και το 76ο λεπτό όταν το γκολ του Τάσου Δώνη – ή η γκάφα του Ντραγκόφσκι, αν προτιμάτε – τον ανάγκασε να βάλει τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξει πανικόβλητος. Ναι, είχε περισσότερα xgoals βάσει των δύο φάσεων στις καθυστερήσεις αλλά η συνολική φιλοσοφία του στο παιχνίδι ήταν αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου ποιότητας που διαθέτει. Στο τέλος βέβαια αυτός προσπάθησε να νικήσει, εκεί όπου ο Άρης «ταμπουρώθηκε» για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος αλλά η αλήθεια είναι ότι το αρχικό σχέδιό του δεν παρουσίασε επιτυχία. Ούτε αυτό, ούτε και οι προσαρμογές του σαν αυτή του ρόμβου. Ήταν επιλογή του αντιπάλου να καθίσει πίσω από την μπάλα και όχι αποτέλεσμα κυριαρχίας της ομάδας του. Ακόμη κι έτσι, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η κατοχή της μπάλας έγραψε διαφορά δύο ποσοστιαίων μονάδων κι έτσι Κυβέρνηση δεν σχηματίζεις. Η δε στατιστική κατέγραψε μόλις δύο δημιουργικές συνεργασίες και μια xgoal τελική προσπάθεια με τον Τίνο Καντεβέρε η οποία ανάγκασε τον Ντραγκόφσκι να τεντώσει το κορμί του. Παίκτες μεταξύ των γραμμών για μια δημιουργική ανάπτυξη δεν υπήρχαν, εν αντιθέσει με το αδιάκοπο τρέξιμο για την ανάκτηση κατοχών. Αυτό.

Κατά τον Χιμένεθ, το γρήγορο γκολ του Σφιντέρσκι (ψιλό)ακύρωσε το σχέδιό του. Κατά τον Χρήστο Κόντη αυτό δεν έκανε καλό στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι, προσωπικά, αν ήμουν στη θέση του Χιμένεθ θα δυσκολευόμουν να υποψιαστώ το behind the ball παιχνίδι του Παναθηναϊκού οπότε έχει ένα δίκιο, σίγουρα όμως δεν θα χαρακτήριζα μη ωφέλιμο το γρήγορο γκολ όπως έπραξε ο προπονητής των «πράσινων». Γιατί ο Άρης είχε χαμένο έδαφος κάτω από τα πόδια του και με το τέρμα του Σφιντέρσκι θα μπορούσε να είχε γκρεμοτσακιστεί. Είδε όμως τον αντίπαλό του να κοντοστέκεται και πήρε θάρρος. Κι αυτό έγινε ακόμη μεγαλύτερο έως το γκολ της ισοφάρισης, καθώς ο Άρης έβαλε φρέσκα πνευμόνια και ο Παναθηναϊκός το έκανε κατά το 70’. Δύο φάσεις υπήρξαν σ’ αυτό το διάστημα με τους Σίστο και Ροζ.

Το σχέδιο του Χιμένεθ εμπεριείχε ρίσκο γιατί ο Λίντσεϊ Ροζ δεν συμμετείχε στην προετοιμασία στο διάστηκα της διακοπής και ξαφνικά βρέθηκε στο χορτάρι. Εν αντιθέσει με τον Νόα Σούντμπεργκ. Η ευθύνη στο γκολ του Σφιντέρσκι δεν (του) καταλογίζεται ολοκληρωτικά γιατί μέρος αυτής ανήκει και στον Φαμπιάνο ο οποίος όλη την εβδομάδα έκανε θεραπείες. Η δε επιλογή του Τίνο Καντεβέρε έγινε ξεκάθαρα για λόγους πολιτικής και ο Χιμένεθ το είπε φόρα παρτίδα για την ανάγκη ανάπτυξης εσωτερικού ανταγωνισμού μπας και ο Λορέν Μορόν υποχρεωθεί να ακολουθήσει – κατά γράμμα – το πλάνο του προπονητή. Δηλαδή, να τρέχει.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό, ούτε όμως και θετικό, τούτο δεν σημαίνει όμως ότι το πλάνο χαρακτηρίζεται επιτυχημένο. Ούτε φυσικά υπάρχει λόγος για χαρές και πανηγύρια. Χαμόγελα μπορούν να υπάρξουν με την απόδοση των Δώνη, Γιαννιώτα οι οποίοι πρόσφεραν πνοή κι ενέργεια στην επιθετική γραμμή. Συνεχίζω να επιμένω εξάλλου ότι εφόσον ο Τάσος Δώνης είναι καλά, η 11αδα θα ξεκινάει από αυτόν. Τώρα αναμένουμε τις επιστροφές των Κάρλες Πέρεθ, Ούρος Ράτσιτς για να χτυπήσουν κι άλλα «καμπανάκια». Ένα στα επιθετικά άκρα κι ένα ακόμη στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Αντί επιλόγου, μετά από 20-25 χρόνια στην Cult τηλεόραση της εποχής δεν αποκλείεται να φιγουράρουν και οι κριτικοί διαιτησίας αν και οι θεατές δεν θα γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και φυσικά θα βλέπουν μόνο τις επιλεγμένες φάσεις που θα εξυπηρετούν ένα αφήγημα. Σαν το χθεσινό. Είδαμε την κοκορομαχία μεταξύ Ροζ-Γερεμέγεφ δίχως να είμαστε βέβαιοι ότι ο δεύτερος ήταν εντός περιοχής, δεν είδαμε το χτύπημα που δέχθηκε ο κεντρικός αμυντικός του Άρη στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους εντός περιοχής. Είδαμε την προσπάθεια του Τσέριν στην απόσπαση ενός φάουλ, δεν είδαμε τι έγινε με τον Αλφαρέλα στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ του Παναθηναϊκού. Κι επειδή άκρη δεν θα βγάλουμε, όπως δεν βγάλαμε βέβαια ούτε με τη Φραπάρ η οποία «βαφτίστηκε» τέλεια, καλύτερα να κοιτάξουμε το πλάνο του Χιμένεθ που δεν βγήκε και συνολικά, την ποδοσφαιρική λογική των δύο ομάδων η οποία ήταν ελαχίστως ελκυστική.