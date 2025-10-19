Νίκολιτς: «Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, το δεύτερο γκολ μπήκε από παιδαριώδες λάθος»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς έχασε από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έπεσε από την κορυφή, αφού οι Θεσσαλονικείς προσπέρασαν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για ένα βαθμό.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα και ανέλαβε τις ευθύνες του, ενώ στάθηκε στο λάθος του Μουκουντί στο δεύτερο γκολ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί αυτό το σκορ, είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι, δείχναμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε.

Δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος το οποίο απ’ ότι φάνηκε δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε. Στο δεύτερο κάναμε πολλά λάθη. Δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ από ένα παιδιαρώδες λάθος.

Το παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο 40’, ούτε στο 45’, ούτε στο 49’. Τελειώνει στο 95’. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε.

Η απόδοση μας δεν ήταν καλή, κάναμε πολλά λάθη. Κι εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές».