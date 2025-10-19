ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Λουτσέσκου μετά το 0-2 στην OPAP Arena
Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Ρουμάνο και έμπειρο τεχνικό της ομάδας του ΠΑΟΚ και στο πως πανηγύρισε αυτό το διπλό με την ΑΕΚ.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προφανώς και ήταν πολύ ευχαριστημένος από το 0-2 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ. Μετά το πέρας του αγώνα - χάρις στον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League 1 μετά την 7η αγωνιστική - είχε τις αντιδράσεις του, όπως τις ανέδειξε ο φωτογραφικός φακός.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
