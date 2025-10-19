Ο Πέλκας πλησίασε στο 3-0 για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Στέγκεμαν δεν ασχολήθηκε με τις φωνές του Πιερό για πέναλτι.

Στη φάση που αποβλήθηκε ο Μουκουντί, ο Πέλκας ανέλαβε να εκτελέσει το φάουλ.

Ο διεθνής μέσος το έκανε με γλυκό τρόπο, αλλά ο Στρακόσια απογειώθηκε στο αριστερό παραθυράκι κι απέκρουσε σε κόρνερ.

Λίγο αργότερα σε σέντρα από δεξιά, ο Πιερό μονομάχησε στον αέρα με τον Κεντζιόρα, ο ένας τράβηξε τον άλλον, ο φορ της ΑΕΚ έπεσε στο έδαφος, αλλά ο Γερμανός διαιτητής Σάσα Στέγκεμαν έδειξε να συνεχιστεί το ματς.