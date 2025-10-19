Τις αποδοκιμασίες από την πλευρά του φίλαθλου κόσμου της ΑΕΚ επέφερε η εικόνα του Γκρούγιτς στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Γκρούγιτς έγινε αλλαγή από τον Καλοσκάμη στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο 77ο λεπτό. Ο Σέρβος χαφ τη στιγμή της αλλαγής του εισέπραξε τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου των γηπεδούχων. Ο Μάρκο Γκρούγιτς ήταν κακός σε επίπεδο απόδοσης και έτσι ήρθε αυτή η αντίδραση.



