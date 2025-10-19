ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο προς στον Γκρούγιτς στην αλλαγή του
Τις αποδοκιμασίες από την πλευρά του φίλαθλου κόσμου της ΑΕΚ επέφερε η εικόνα του Γκρούγιτς στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Γκρούγιτς έγινε αλλαγή από τον Καλοσκάμη στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο 77ο λεπτό. Ο Σέρβος χαφ τη στιγμή της αλλαγής του εισέπραξε τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου των γηπεδούχων. Ο Μάρκο Γκρούγιτς ήταν κακός σε επίπεδο απόδοσης και έτσι ήρθε αυτή η αντίδραση.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.