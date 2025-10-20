Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο τέταρτος Ισπανός τεχνικός που θ' αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Όλοι οι συμπατριώτες του απέτυχαν παταγωδώς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ο 65χρονος (16/4/1960) τεχνικός θ' αναλάβει το τριφύλλι και θα γίνει ο τέταρτος Ισπανός τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου. Το έργο του ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός μετά και την ισοπαλία στην έδρα του Άρη απομακρύνθηκε από την κορυφή, αν κι έχει ματς λιγότερο. Οι συμπατριώτες του, παράλληλα, είναι αλήθεια ότι απέτυχαν στον σύλλογο. Αλλά κανείς δεν είχε φυσικά το βιογραφικό του.

Ο Μπενίτεθ είναι ένας άνθρωπος γεμάτος τίτλους, έχει εργαστεί σε Λίβερπουλ, Ρεάλ, Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι και φυσικά είχε υπό τις οδηγίες του ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης.

Ας δούμε, όμως, ποιοι ήταν οι συμπατριώτες του, που δούλεψαν στον Παναθηναϊκό.

Ο Μουνιόθ

Η αρχή έγινε στις 7/10/06. Τέτοια εποχή, λοιπόν, πριν από 19 χρόνια ανέλαβε ο Βίκτορ Μουνιόθ. Ο 68χρονος πλέον Μουνιόθ είχε καλό όνομα στην πατρίδα του, αλλά ήρθε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστώνεται ότι ανέδειξε τον Σωτήρη Νίνη, όμως, στο τέλος της σεζόν ο Παναθηναϊκός απέτυχε, αφού τερμάτισε τρίτος κι έχασε και το Κύπελλο στον τελικό με τη Λάρισα στο Πανθεσσαλικό. Ο Μουνιόθ αποχώρησε, λοιπόν, στο τέλος της σεζόν. Έμεινε στον πράσινο πάγκο για 38 αγώνες και ο απολογισμός του ήταν 19 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Ο Φάμπρι

Στις 8/1/2013 με μεγαλομέτοχο πλέον τον Αλαφούζο, έγινε η πρόσληψη του 70χρονου πλέον Φάμπρι Γκονζάλες. Ο Ισπανός με τις ομιλίες του προκαλούσε εντύπωση στα αποδυτήρια, ενώ και τακτικά δεν κατάφερε ν' αλλάξει πράγματα. Έμεινε για 13 αγώνες στον πάγκο και ο απολογισμός του ήταν 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Αποχώρησε πριν τελειώσει η σεζόν, στις 30/3/13, ενώ ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά τερμάτισε έκτος...

Ο Πογιάτος

Την πιο σύντομη θητεία από τους Ισπανούς τεχνικούς είχε ο Ντάνι Πογιάτος. Ο 47χρονος προπονητής αποτέλεσε επιλογή του τεχνικού διευθυντή Τσάβι Ρόκα. Είχε εργαστεί στην Ακαδημία της Ρεάλ και ο Ρόκα θεωρούσε ότι ήταν ένα σπουδαίο πρότζεκτ.

Ο Πογιάτος ήρθε στις έχασε εντός από τον Άρη με 1-0 και με το ίδιο σκορ εκτός από τον Αστέρα Τρίπολης. Έφερε επίσης ισοπαλία 1-1 με τη Λάρισα. Ο Ισπανός τεχνικός, λοιπόν, ο οποίος ήρθε στις 21/7/20 και αποχώρησε στις 12/10/20! Έπειτα από 83 μέρες.

