ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Έκρυψαν τη μπάλα οι Θεσσαλονικείς, έχασε το κοντρόλ ο Κωνσταντέλιας
Στο 53' ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 3-0 σε μία απίθανη συνεργασία των παικτών του.
Ο ΠΑΟΚ σκόρπισε μαγεία στην OPAP Arena στο 53', αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στο τρίτο γκολ.
Ο Κωνσταντέλιας από δεξιά μπήκε στην περιοχή, έκοψε στον Ζίβκοβιτς, αυτός με τακουνάκι έδωσε ξανά στον Κωνσταντέλια, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Γιακουμάκη, αλλά έχασε το κοντρόλ και δεν κατάφερε από κοντά να πλασάρει τον Στρακόσια.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
