Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ απόρησε με τον τραυματισμό του Ντούντου στον πάγκο!
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Προφανώς δεν είναι για κάτι σοβαρό αλλά και μόνο ως γεγονός είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου κι εκεί που ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν σε διαδικασία αναφοράς λεπτομερειών για τους τραυματισμούς που καλείται να διαχειριστεί και το επίπεδο δυσκολίας της καθημερινότητας του Άρη, είπε… «Ο Ντούντου τραυματίστηκε στον πάγκο. Τι να κάνω μ’ αυτή την ομάδα με τόσους τραυματισμούς…», δείχνοντας έτσι την απελπισία του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.