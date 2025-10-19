Καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ αναφερόταν στη σωρεία τραυματισμών που καλείται να διαχειριστεί αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πρωτόγνωρο στην καριέρα του, είπε ότι ο Βραζιλιάνος Ντούντου τραυματίστηκε καθώς ήταν στον πάγκο!

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Προφανώς δεν είναι για κάτι σοβαρό αλλά και μόνο ως γεγονός είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου κι εκεί που ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν σε διαδικασία αναφοράς λεπτομερειών για τους τραυματισμούς που καλείται να διαχειριστεί και το επίπεδο δυσκολίας της καθημερινότητας του Άρη, είπε… «Ο Ντούντου τραυματίστηκε στον πάγκο. Τι να κάνω μ’ αυτή την ομάδα με τόσους τραυματισμούς…», δείχνοντας έτσι την απελπισία του.