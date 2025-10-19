Χιμένεθ: «Τι άλλο μένει να γίνει σ’ αυτή την ομάδα… Περνάμε μια Οδύσσεια»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εξήγησε τους λόγους των ρίσκο που πήρε απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη λαίλαπα των τραυματισμών που τον εμποδίζουν στη δουλειά του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Μανόλο Χιμένεθ είπε αρχικά ότι… «για μας, κάθε εβδομάδα, είναι μια Οδύσσεια. Είναι αδύνατο να δουλέψουμε κανονικά όταν έχουμε τέσσερις-πέντε τραυματίες κι άλλους τόσους ανέτοιμος. Για τον Καντεβέρε και τον Αλφαρέλα ξέραμε ότι δεν μπορούσαν να παίξουν περισσότερο από 45 λεπτά και για τον Δώνη είχαμε σκέψεις λόγω του τραυματισμού του. Στη διάρκεια του αγώνα, πέντε παίκτες μου ζήτησαν αλλαγή. Δουλέψαμε δέκα ημέρες έχοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο και δεχθήκαμε νωρίς γκολ το οποίο άλλαξε το πλάνο μας. Το παιχνίδι έγινε δύσκολο και δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε γκολ στην πρώτη μακρινή μπαλιά τους. Κι απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, τραβήξαμε κουπί κόντρα στο ρεύμα. Είχαμε τον έλεγχο απέναντι σε μια τέτοια ομάδα».

Εκεί ρωτήθηκε για το τί μπορεί να αλλάξει στην ομάδα του για να έχει full roster. «Οπωσδήποτε μπορεί να αλλάξει με δυνατές προπονήσεις και την αποφυγή τραυματισμών. Και τώρα με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα για να προπονηθούμε όλοι μαζί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαμαρτυρόμαστε και να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας και να απαιτήσουμε πράγματα από αυτόν κι εγώ να σπάω το κεφάλι να βρω λύσεις».

Σε νέα ερώτηση για το ρίσκο που πήρε με την αρχική ενδεκάδα απάντησε ότι… «Όσοι αποδίδουν καλύτερα κι όσοι έχουν προπονηθεί καλύτερα, αυτοί παίζουν. Και ο Πέδρο Άλβαρο είχε πρόβλημα, όπως και ο Φαμπιάνο. Αυτή τη στιγμή ο Άλβαρο Τεχέρο είτε παίζει αριστερά είτε δεξιά, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ενώ ο Μεντίλ προέρχεται από τραυματισμό και ήταν στον πάγκο μόνο σε περίπτωση που χρειαζόταν να παίξει για τέσσερα-πέντε λεπτά», είπε και ρωτήθηκε για τις αλλαγές στη διάταξη της ομάδας του στη διάρκεια της εβδομάδας. «Αυτή τη στιγμή απλά προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην ομάδα. Χρειαζόμαστε τον Μορόν στο 100% και τον Καντεβέρε να δημιουργεί ανταγωνισμό, ομοίως και ο Αλφαρέλα. Θέλουμε να παίζουμε σε έντονο ρυθμό για 90 λεπτά», είπε και ρωτήθηκε για το κατά πόσο είναι αυτό εφικτό. «Καταρχάς να έχουμε την τύχη με το μέρος μας για να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς. Είναι σαν κακόγουστο αστείο. Θα επιστρέψει ο Πέρεθ. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Δώνης δεν θα έχει άλλον τραυματισμό και θα παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ο Μορόν θα βλέπει δύο ανταγωνιστές οι οποίοι θα μπορούν να του πάρουν τη φανέλα του βασικού και ο Μεντίλ επιστρέφει».