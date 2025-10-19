ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Μεγάλο λάθος του Μουκουντί, ο Κωνσταντέλιας πέρασε τον Στρακόσα και έκανε το 0-2
Στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Μουκουντί έκανε τεράστιο λάθος, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε τον Στρακόσα και έκανε το 0-2.
Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ και εφιαλτικό για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα των δυο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 48ο λεπτό ο Μουκουντί πιέστηκε και έκανε λάθος γύρισμα προς τον Στρακόσα, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε την έξοδο του διεθνή Αλβανού τερματοφύλακα, τον απέφυγε και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.
