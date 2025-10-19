Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ο Μπάμπα Ράχμαν άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια της «OPAP Arena» στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Κωνσταντέλιας κέρδισε φάουλ από τον Βίντα εκτός περιοχής, ο Τάισον το εκτέλεσε και σημάδεψε το τείχος, όμως ανέκτησε την κατοχής, άνοιξε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σέντραρε και ο Μπάμπα Ράχμαν με κεφαλιά έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ στην ανάπαυλα.

Όπως φάνηκε από το ημιαυτόματο οφσάιντ ο Ρότα κάλυπτε τον σκόρερ του ΠΑΟΚ σε αυτήν την οριακή φάση. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του Μπάμπα κόντρα στην ΑΕΚ.