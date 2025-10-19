Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Άρη έκανε σχόλιο αναφορικά με την κατάσταση των παικτών και τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Ένα φοβερό ξέσπασμα υπήρξε από τον Χιμένεθ στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το 1-1 στο Άρης - Παναθηναϊκός. Μιλώντας για θέματα τραυματισμών σχολίασε: «Εγώ από αυτό το βήμα θέλω να ζητήσω μία πολύ μεγάλη χάρη από τους φίλους της ομάδας. Κάθε προπόνηση 4-5 τραυματίες. Κάθε παιχνίδι 2-3-4 ποδοσφαιριστές που ζητάνε αλλαγή λόγω τραυματισμού. Τι κάνανε με αυτόν τον άνθρωπο τον Ιούλιο σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να ξέρω».