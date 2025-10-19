ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Σπουδαία επέμβαση του Τσιφτσή σε κεφαλιά του Βίντα (vid)
Ο Αντώνης Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ντομαγκόι Βίντα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο γκολ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 19ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βίντας κέρδισε άπαντες στον αέρα, έπιασε δυνατή κεφαλιά αλλά ο Τσιφτσής του είπε «όχι» με εντυπωσιακή απόκρουση.
Λίγο μετά τη χαμένη ευκαιρία οι Ενωσίτες τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Βίντα, ο οποίος είναι δεδομένα από τα... αγαπημένα παιδιά της κιτρινόμαυρης εξέδρας.
