Ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί νωρίς κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο Στρακόσα νίκησε τον Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πριν καν συμπληρωθούν δυο λεπτά παιχνιδιού ο Γκρούγιτς έκανε λάθος πάσα προς τα πίσω, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε, ο Γιακουμάκης πλάσαρε από το ημικύκλιο αλλά ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση και νίκησε τον πρώην φορ της Ένωσης.