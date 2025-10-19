ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Λάθος του Γκρούγιτς, μεγάλη απόκρουση Στρακόσα στο σουτ του Γιακουμάκη
Ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί νωρίς κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο Στρακόσα νίκησε τον Γιακουμάκη.
Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πριν καν συμπληρωθούν δυο λεπτά παιχνιδιού ο Γκρούγιτς έκανε λάθος πάσα προς τα πίσω, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε, ο Γιακουμάκης πλάσαρε από το ημικύκλιο αλλά ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση και νίκησε τον πρώην φορ της Ένωσης.
