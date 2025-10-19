Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ

Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ

Σταύρος Σουντουλίδης
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-2: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν το 0-1

bet365

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου και το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αποψινή «αετομαχία» της Νέας Φιλαδέλφειας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ολοκλήρωσε τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ χωρίς να ανακοινώσει αποστολή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, διατηρώντας όλους τους παίκτες σε εγρήγορση. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού για την αποψινή «αετομαχία» της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί ξανά την εστία του ΠΑΟΚ, έχοντας κερδίσει πόντους με την παρουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στα στόπερ, το δίδυμο Κεντζιόρα - Λόβρεν πήρε τελικά φανέλα βασικού, με Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας.

Το κεντρικό δίδυμο των μέσων τοποθετεί τους Μεϊτέ και Οζντόεφ σε ρόλο ισορροπίας, αφήνοντας την έμπνευση στον Κωνσταντέλια που παραμένει ακλόνητος στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Δείτε Επίσης

Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Πάει Φιλαδέλφεια με πίστη, καθαρό πλάνο και ελάχιστα ερωτηματικά
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-3

Ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Γιακουμάκης στην κορυφή απέναντι στην πρώην ομάδα του συνθέτουν το αρχικό σχήμα με το οποίο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ το αποψινό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα