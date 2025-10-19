Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου και το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αποψινή «αετομαχία» της Νέας Φιλαδέλφειας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ολοκλήρωσε τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ χωρίς να ανακοινώσει αποστολή και κράτησε κλειστά τα χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, διατηρώντας όλους τους παίκτες σε εγρήγορση. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού για την αποψινή «αετομαχία» της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Τσιφτσής θα υπερασπιστεί ξανά την εστία του ΠΑΟΚ, έχοντας κερδίσει πόντους με την παρουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στα στόπερ, το δίδυμο Κεντζιόρα - Λόβρεν πήρε τελικά φανέλα βασικού, με Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας.

Το κεντρικό δίδυμο των μέσων τοποθετεί τους Μεϊτέ και Οζντόεφ σε ρόλο ισορροπίας, αφήνοντας την έμπνευση στον Κωνσταντέλια που παραμένει ακλόνητος στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Γιακουμάκης στην κορυφή απέναντι στην πρώην ομάδα του συνθέτουν το αρχικό σχήμα με το οποίο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ το αποψινό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.