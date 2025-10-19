Λέτο: «Μπορούσαμε να προηγηθούμε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να δίνουμε το 100% και στα 90 λεπτά»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η Κηφισιά προηγήθηκε στην έδρα του Αστέρα AKTOR, ήταν ανώτερη, όμως όπως κόντρα σε Λεβαδειακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ο αντίπαλος της γύρισε το παχινίδι. Παρόλα αυτά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε στο φινάλε και θα μπορούσε ακόμα και να κάνει ακόμα μια ανατροπή στην ανατροπή, όπως κόντρα στο Τριφύλλι.

Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA στάθηκε στο κομμάτι της συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών του.

Οι δηλώσεις του Λέτο

«Όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλό. Θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί ακόμη και με 2-0 πριν το ημίχρονο. Στο β’ μέρος, όμως, τους δώσαμε τη δυνατότητα να παίξουν, να μας πιέσουν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε.

Όλα έχουν να κάνουν με το μυαλό και τη συγκέντρωση. Αν δεν δίνουμε το 100% μέχρι το 90’, και πνευματικά και αγωνιστικά, θα συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που είδαμε σήμερα».