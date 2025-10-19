Crash test για ΑΕΚ, ευκαιρία για ΠΑΟΚ, καθοριστική η «δίψα» των παικτών στο «Κλ. Βικελίδης»

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα δύο σπουδαία ματς της ημέρας στη Stoiximan Superleague, επιχειρώντας παράλληλα μια σύντομη ανασκόπηση όσων έχουμε παρακολουθήσει έως τώρα από τους τέσσερις «Ευρωπαίους» και τον Αρη.

Πέρασε, με μεγάλη «μαυρίλα» και στενοχώρια ποδοσφαιρική λόγω εθνικής ομάδας και η διακοπή του Οκτωβρίου. Μπαίνουμε στον τρίτο κύκλο του πρώτου σκέλους της σεζόν, μέχρι δηλαδή, τη διακοπή των Χριστουγέννων όταν θα έχουν διεξαχθεί οι 15 από τις 26 αγωνιστικές της regular season. Tι έχουμε δει έως τώρα;

Τον πρωταθλητή και Κυπελλούχο Ολυμπιακό να παίρνει την πρώτη του εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα στην 7η αγωνιστική εναντίον της ΑΕΛ και να έχει 0/2 (εκτός έδρας) ντέρμπι, με ισοπαλία στη Λεωφόρο και ήττα στην Τούμπα. Εχει σαφώς πιο εύκολο πρόγραμμα εν συνεχεία στο πρωτάθλημα, αλλά πολύ πιο δύσκολο στο Champions League, όπου μετράει μια μεγάλη γκέλα στο Φάληρο με την Πάφο και μια εξαιρετική εμφάνιση δίχως βαθμολογικό αντίκρισμα στο Λονδίνο με την Αρσεναλ. Από τις μεταγραφές του έχει πάρει λίγα πράγματα με εξαίρεση τον εκρηκτικό Ποντένσε, αλλά όλοι πιστεύουν ότι ο «μάστορας» Μεντιλίμπαρ θα τη βρει την άκρη. Προς το παρόν, όπως αποδείχθηκε με τις άστοχες επιλογές του rotation και στη Λεωφόρο (προβληματική αρχική ενδεκάδα) και στην Τούμπα (χωρίς φρεσκάρισμα στο σωστό timing), ακόμα δεν την έχει βρει.

Τον δευτεραθλητή Παναθηναϊκό να ζει στον δικό του πράσινο κόσμο... Με απόλυση του Βιτόρια, πρόσληψη του Κόντη και ταυτόχρονη αναζήτηση του διαδόχου του, με τραυματία τον Ντέσερς (δηλαδή τον πιο εύστοχο και επικίνδυνο σκόρερ του) με τον Σάντσες (αναμενόμενα) ήδη στα πιτς, έχοντας ξεμείνει με τέσσερις χαφ, με μεταγραφές από τώρα για τον χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι, ένας χαμούλης! Δυστυχώς για τους Πράσινους εκείνη η ήττα από τους Go Ahead Eagles μετά από το «θαύμα της Βέρνης» με χατ τρικ του Ζαρουρί (!) τους έκοψε τα φτερά στο Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα ακόμα προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά τα «χαστούκια» των δύο πρώτων αγωνιστικών από Λεβαδειακό και Κηφισιά: τον βοήθησε πολύ ο Κόντης σ' αυτή την προσπάθεια.

Τον ΠΑΟΚ να παίρνει ελάχιστα πράγματα από τις μεταγραφές του, να ξεκινά με αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη και να περνά ένα μήνα σοβαρότατης κρίσης, μετά την τεσσάρα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και με τις διαδοχικές ισοπαλίες εναντίον Παναιτωλικού και Αστέρα. Η νίκη επί του Ολυμπιακού με ανατροπή και ορμητικότητα στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τα πάνω – κάτω, ο Δικέφαλος προφανώς παραμένει ανταγωνιστικός και στο ανώτερο στρώμα της βαθμολογίας, μα προς το παρόν δεν φαίνεται ικανός να κουβαλήσει δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, εφόσον το ένα εξ' αυτών είναι το Europa League (και όχι το σαφώς κατωτέρου επιπέδου, Conference League) και οι μεταγραφές δεν μπορούν έως τώρα να κάνουν τη διαφορά.

Την ΑΕΚ των πολλών αλλαγών να στέκεται όρθια! Και με το παραπάνω! Με πολλές μεταγραφές σε όλες τις γραμμές, με ελλιπή αριθμητικά και ποιοτικά ενίσχυση στην αμυντική γραμμή της, παίζει εδώ και τρεις μήνες χωρίς καθαρόαιμο «εξάρι», καθώς ο Γκρούγιτς δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι και ο Γιόνσον είναι εκτός πλάνων! Ντέρμπι δεν έχει παίξει ακόμα, τώρα αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Είναι η μοναδική που δεν έχει παίξει ούτε ένα ντέρμπι, έκανε κάκιστο ξεκίνημα με την Τσέλιε και έχει μπροστά της μια εβδομάδα σαν... καμία άλλη στο πρώτο μισό της σεζόν! Με ΠΑΟΚ – Αμπερντίν – Ολυμπιακό.

Το σημερινό ντέρμπι δεν είναι καθοριστικό για τους δύο «Δικεφάλους». Ουδείς χάνεται αν χάσει, ουδείς κατακτά κάτι αν νικήσει, με το «Χ» και οι δυο μια χαρά θα είναι. Ομως είναι ένα ντέρμπι μεγάλης βαρύτητας και για τους δύο! Είναι ένα τρομερό crash test για την «τραυματισμένη» Ενωση κι αν το περάσει με επιτυχία, θα δικαιούται να προσβλέπει σε πολύ καλύτερα μέχρι τον Ιανουάριο:Α θέτουμε αυτό το χρονικό... όριο διότι τότε θα έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη του καλοκαιριού. Κι αν είναι κοντά στην κορυφή, θα το κάνει μεγαλύτερη ζέση! Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, με τη διαφορά ότι για τον Δικέφαλο του Βορρά η ευκαιρία είναι μεγαλύτερη. Οταν ο αντίπαλος έχει τέσσερις στόπερ και απουσιάζουν οι δύο βασικοί (έχω την εντύπωση ότι θα είναι μεγάλο ρίσκο να παίξει ο Μουκουντί), των οποίων η «απόσταση» από τους υπόλοιπους είναι μεγάλη (ακόμα και απ' αυτόν τον Βίντα) κι όταν η δική σου ομάδα προέρχεται από την αυγή μετά το... σκότος, πρέπει να τα δώσεις όλα για να φύγεις τουλάχιστον αήττητος!

Ουδεμία σχέση έχει αυτό το ντέρμπι με το Αρης – Παναθηναϊκός. Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα παίξουν δυο ομάδες βουτηγμένες στη γκρίνια από την αρχή της σεζόν, δυο ομάδες οι οποίες ακόμα ψάχνουν ποδοσφαιρική ταυτότητα και προοπτική με σημαντικό στόχο για το πρωτάθλημα. Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει παίξει δεκάδες τέτοια ματς στην καριέρα του κι αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, όπως κι αυτός της συγκεκριμένης έδρας, στην οποία ο Παναθηναϊκός... αν και όποτε νικάει, τα καταφέρνει με «αίμα». Από την άλλη, νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις όποιες οδηγίες, την όποια προετομασία και το όποιο πλάνο του Μανόλο, σημαντικότερο ρόλο για τον Αρη θα παίξει η δίψα και η νοοτροπία των παικτών του: συνήθωα τα τελευταία χρόνια τυα αποτελέσματα του Αρη είναι σε μέσο όρο καλύτερα στα «μεγάλα», παρά στα... υπόλοιπα ματς!

Ειδικά, δε, για το συγκεκριμένο παιχνίδι και στον Παναθηναϊκό όλα εξαρτώνται από τους παίκτες και όχι τόσο από τον Χρήστο Κόντη σ' αυτό το ματς. Ο κόουτς θα κάνει τη δουλειά του στο 1000% αυτού που μπορεί μαζί με το τιμ του, αυτό είναι βέβαιο. Κι ας διαβάζει πλέον για Μπενίτεθ αντί για Ρεμπρόφ. Το ζητούμενο είναι πόσο ο κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού θα δείξει αν θέλει να έχει «σφυγμό» η ομάδα του στον πρωταθλητισμό. Διότι αυτό το δίδυμο αγώνων με Αρη και Αστέρα στις ίδιες αγωνιστικές με τα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ είναι μια ευκαιρία για τους Πράσινους τουλάχιστον να σταθούν όρθιοι και να μην «τελειώσει» στο άψε – σβήσε από τον πρώτο γύρο η εφετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.