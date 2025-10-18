Η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (19/10, 16:00). Μέσα Ούγκο Σόουζα και Βιγιαφάνιες, νοκ άουτ ο Χουχούμης.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει δυο επιστροφές, καθώς επέστρεψαν στην αποστολή ο Ούγκο Σόουζα και ο Λούκας Βιγιαφάνιες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς στο προηγούμενο διάστημα.

Από την άλλη πρόβλημα προέκυψε με τον Διαμαντή Χουχούμη, ο οποίος έμεινε εκτός με μυικό τραυματισμό και μένει να φανεί το μέγεθος του. Στην αποστολή δε συμπεριλήφθηκε για ακόμα μια φορά ο Άλεξ Πέτκοφ, λόγω του προβλήματος του στους προσαγωγούς, όμως πλέον είναι καλύτερα και είναι κοντά στην επιστροφή.

Τέλος ο Σεμπάστιαν Λέτο «έκοψε» από την αποστολή τον Αργεντινό επιτελικό μέσο Ματίας Εσκιβέλ, για λόγους τακτικής.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάρουσι, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ