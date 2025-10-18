Ο Ούρος Ράτσιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε media της Σερβίας υποστηρίζοντας ότι διανύει την καλύτερη στιγμή στην καριέρα του και παράλληλα αναφέρθηκε στην ποδοσφαιρική πορεία του.

Ο διεθνής μέσος του Άρη στάθηκε στην έντονη δημοτικότητα που απέκτησε κατά το διάστημα της παρουσίας του στη Βαλένθια αλλά και στην ωριμότητα που πλέον έχει αποκτήσει. «Όταν φύγαμε από τον Ερυθρό Αστέρα μια εξαιρετική φουρνιά νέων παικτών βοηθήσαμε τον σύλλογο να επιβιώσει εκείνη την εποχή και να εξελιχθεί σε αυτό που είναι σήμερα. Η Βαλένθια ήταν σαν άλλος πλανήτης για μένα. Χρειαζόμουν χρόνο και δεν ήμουν έτοιμος να αγωνιστώ για την πρώτη ομάδα, οπότε έπαιξα για την Β’ ομάδα… Μετά τους δανεισμούς έδειξα ότι μπορούσα να είμαι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας για τον προπονητή Χάβι Γκράθια, ο οποίος πίστεψε σε μένα. Του το ανταπέδωσα με καλά παιχνίδια και στο τέλος της σεζόν ήμουν ανάμεσα στους 20 καλύτερους παίκτες στην Ισπανία, με εκείνο το γκολ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης που κέρδισε τον τίτλο εκείνη τη σεζόν».

Στάθηκε μάλιστα στις προσφορές που είχε υποστηρίζοντας ότι… «η Βαλένθια δεν με άφησε να φύγω. Υπέγραψα νέο συμβόλαιο, αλλά η επόμενη σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Υπέφερα υπό τις οδηγίες του προπονητή Χοσέ Μπορδαλάς... Δεν ταίριαζα σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου».

Αναφερόμενος στην τωρινή κατάστασή του, στάθηκε στον Άρη και στην Εθνική Σερβίας. «Αυτή τη στιγμή (στον Άρη) παίζω καλό ποδόσφαιρο κι ελπίζω ότι η Σερβία θα με χρησιμοποιήσει. Πάντα θεωρώ τον εαυτό μου στρατιώτη αυτής της ομάδας. Μέχρι στιγμής έχω δεχθεί κάποια λεπτά, όχι πραγματική ευκαιρία. Αν την αποκτήσω, πιστεύω ότι θα παίξω το ποδόσφαιρο της ζωής μου».