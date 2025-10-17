Οι απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Στέλιος Μαλεζάς στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (18/10, 17:00), στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στην τεχνική ηγεσία των Λαρισαίων. Ο νεαρός κόουτς στο πρώτο του παιχνίδι στην «AEL FC Novibet Arena» θα έχει να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Ο νέος προπονητής των Βυσσινί δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Άνχελο Σαγάλ - Γιάνι Ατανάσοφ, τους τραυματίες Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή, ενώ εκτός έμεινε και ο «6ος ξένος» Κινγκ Φαϊζάλ.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή Στέλιου Μαλεζά, με την ΑΕΛ Novibet να μην ανακοινώνει αποστολή, όπως άλλωστε συνηθίζει στα εντός έδρας παιχνίδια της.