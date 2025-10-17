Στον «αέρα» το ντοκιμαντέρ «LEADER: The Story Of Andre» που δημιούργησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Πορτογάλο εμβληματικό αρχηγό της ομάδας.

Από το βράδυ της Παρασκευής 17 Μαΐου, μέσω του PAOK TV, ξεκίνησε να προβάλλεται το αφιερωματικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 94 λεπτών με τίτλο «LEADER: The Story Of Andre», που δημιούργησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τιμήν του Αντρέ Βιεϊρίνια.

Ο ίδιος, φορτισμένος, λέει στο ντοκιμαντέρ για την καριέρα του: «Ήταν ένα ωραίο ταξίδι… Και, ναι, θα το ξανά έκανα. Αλλά να με περιμένει κάποιος στο αεροδρόμιο», θυμούμενος τη στιγμή του 2008, όταν ήρθε μόνος του στη Θεσσαλονίκη, δανεικός από την Πόρτο, χωρίς κανέναν από τον ΠΑΟΚ να τον περιμένει. Ούτε φίλαθλοι, ούτε κάμερες, ούτε δημοσιογράφοι. Κανένας.

Στο ντοκιμαντέρ ο Τάισον δεν έκρυψε τα δάκρυά του. Συγκινήθηκε βαθιά.

Στο τέλος ο Ραζβάν Λουτσέσκου του είπε: «Ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ» και ο Φερνάντο Σάντος συμπλήρωσε: «Το άξιζε όλο αυτό».

Καταθέτουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους oi γονείς του, η σύζυγός του Βάσω και η κόρη του Κριστίνα, παλιοί συμπαίκτες, οι Φερνάντο Σάντος και Ραζβάν Λουτσέσκου, η Μαρία Γκοντσαρόβα και ο Ζήσης Βρύζας.

Στην τελευταία σκηνή του ντοκιμαντέρ, όταν του ζητήθηκε να απαντήσει σε μία λέξη, τι είναι για εκείνον ο ΠΑΟΚ, απάντησε με έναν κόμπο στον λαιμό:

«Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι τα πάντα. Όλα...»

Αντρέ, σήκωσες τον ΠΑΟΚ, έκανες τον κόσμο να νιώσει περήφανος, να γελά, να δακρύσει. Δεν λέμε αντίο. Λέμε: σε ευχαριστούμε...

Μια φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ντοκιμαντέρ

Πάμε να δούμε τι αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ για το ντοκιμαντέρ και όλους τους συντελεστές του.

«Η ιστορία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ηγέτη, συμπαίκτη, φίλου, αντιπάλου, γιου, πατέρα, συζύγου. Η ιστορία του Αντρέ Βιεϊρίνια σε ένα ντοκιμαντέρ του PAOK TV.

Το PAOK TV παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει την πορεία και το μεγαλείο του Αντρέ Βιεϊρίνια, του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την ειδική παραγωγή, ο Βιεϊρίνια ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις δύσκολες στιγμές, τις νίκες, τις αποτυχίες, τις οικογενειακές και προσωπικές στιγμές του.

Το LEADER: The Story Of Andre, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε την ποδοσφαιρική πορεία του Βιεϊρίνια μέσα από τα μάτια του ίδιου του παίκτη, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, σπάνιο υλικό από την προσωπική του ζωή και τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την καριέρα του.

Από την αρχή της πορείας του μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα.

Συντελεστές

Concept – Διεύθυνση Παραγωγής:

Μιχάλης Ούτσιος

Σκηνοθεσία:

Κώστας Αμοιρίδης

——————–

Δημοσιογραφική Επιμέλεια:

Μιχάλης Ούτσιος

Γιάννης Βακουφάρης

Story Editing:

Γιάννης Βακουφάρης

——————-

Διεύθυνση Φωτογραφίας:

Κώστας Αμοιρίδης

Μοντάζ:

Χρήστος Πράντζαλος

Γιώργος Κατζός

———————-

Διεύθυνση Φωτογραφίας – PAOK TV:

Πολύβιος Δημητρίάδης

Μουσική Επιμέλεια:

Χρήστος Πράντζαλος

Γιώργος Κατζός

Βοηθός Παραγωγής:

Γιώργος Λιανέρης

—————

Οπερατέρ:

Πολύβιος Δημητριάδης

Γιώργος Δημητριάδης

Γιάννης Εμμανουηλίδης

Γιάννης Σαρόγλου

Δημήτρης Παπαναστασίου

Κωνσταντίνος Κώττας

Γιάννης Εμμανουηλίδης

Χρήστος Πράντζαλος

Επαμεινώντας Μπέκας

Χειριστές Drone:

Επαμεινώντας Μπέκας

Μίλησαν για τον Αντρέ:

Βάσω Βεργίδου

Bruno Gama

Γιάννης Μιχαηλίδης

Δημήτρης Πέλκας

Fernando Santos

Ingi Ingason

Joan Ferreira De Freitas

Joshua Guilavogui

Κριστίνα Βιέιρα Ντε Φρέιτας

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης

Leo Matos

Márcio Sousa

Maria De Fatima Da Silva Vieira

Maria Goncharova

Maximilian Arnold

Pepe

Razvan Lucescu

Taison

Víctor Vitolo

Ζήσης Βρύζας

Υποτιτλισμός:

PLAYALL

Ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του υλικού, τους:

Σταύρο Σουντουλίδη

Novasports

Cosmote TV

UEFA

VFL

Παραγωγή:

PAOK FC

PAOK TV