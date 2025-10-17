Η αποστολή του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο (18/10, 20:00). Εκτός Σιέλης, Γκαρθία, Λουίς, Μλάντεν και οι τιμωρημένοι Κοντούρης - Άλεξιτς.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου. Ο τεχνικός των Καναρινιών δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σιέλη, Γκαρθία και Μλάντεν, όπως και στους τιμωρημένους Κοντούρη - Άλεξιτς, οι οποίοι αποβλήθηκαν στη Λιβαδειά.

Όσον αφορά τον Μιγκέλ Λουίς είναι ακόμα ανέτοιμος μετά τον τραυματισμό του, ενώ από την άλλη στην αποστολή επέστρεψε ο Αποστολόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Όπως είναι εμφανές το βασικό πρόβλημα για τον Γιάννη Αναστασίου εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας, καθώς o έμπειρος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκαρθία, Σιέλη και Μλάντεν, με τον Στάγιτς να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος στόπερ πρώτης γραμμής.

Όσον αφορά στο θέμα του παρτενέρ του ο χαφ Κόγιτς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ως σέντερ μπακ, ενώ στην αποστολή είναι και ο νεαρός Μάνος, του οποίου είναι η φυσική του θέση αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.

Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ

Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.