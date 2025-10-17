ΑΕΛ Novibet: «ΝΑΙ στις υπογραφές για το γηπεδικό, ΟΧΙ στη βία!»

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τη δια ζώσης ψηφοφορία αναφορικά με το θέμα του γηπεδού, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο του ματς με τον Ολυμπιακό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της AΕΛ Novibet για τη συλλογή υπογραφών για το γηπεδικό ζήτημα, η οποία θα κορυφωθεί το Σάββατο (18/10) στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η «βυσσινί» ΠΑΕ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως θα στηθεί κάλπη στην «AEL FC Novibet Arena» για δια ζώσης ψηφοφορία, η οποία θα ξεκινήσει στις 15:00, ενώ δικαίωμα ψήφου θα έχουν και οι φίλαθλοι που έχουν ψηφίσει ηλεκτρονικά, καθώς η καταμέτρηση των φυσικών υπογραφών θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Νοvibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, σε συνεχή και αγαστή συνεργασία με το μητρικό της σωματείο, την Ερασιτεχνική ΑΕΛ, υπενθυμίζει στους χιλιάδες φιλάθλους της και σε όλους τους δημότες της Λάρισας ότι η άμεση και επαρκής αριθμητικά συλλογή υπογραφών, για την αποκατάσταση της διαχρονικής αδικίας και την επιστροφή του γηπέδου AEL FC ARENA στους φυσικούς δικαιούχους του, αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πίεσης κατά του καθεστώτος κατάχρησης του γηπέδου — σε συνδυασμό με την παράλληλη άσκηση όλων των αναγκαίων ένδικων μέσων.

Το μητρικό μας σωματείο, το οποίο στο παρελθόν έχει υποστεί παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές από τους «ξενόφερτους ιδιοκτήτες» της ΠΑΕ, είναι εκείνο που θα κληθεί να αναλάβει τη διαχείριση του AEL FC ARENA μετά τη δικαίωση του αγώνα μας.

Η συλλογή υπογραφών όλων των φίλων της ΑΕΛ και των Λαρισαίων συμπολιτών μας θα κορυφωθεί αύριο, στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Από τις 15:00 θα πραγματοποιείται και η δια ζώσης ψηφοφορία, καθώς έχουν προβλεφθεί κάλπες και όλα τα αναγκαία μέσα.

Κάθε φίλαθλος, μετά τον έλεγχο και την είσοδό του στη θύρα επιλογής του, θα συνοδεύεται από εθελοντές, θα λαμβάνει το έντυπο της ψηφοφορίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει εκπληρώσει το ηθικό χρέος μιας ακόμη ιστορικής συμμετοχής.

Όλες και όλοι οι φίλοι της ΑΕΛ που έχουν ήδη ψηφίσει ηλεκτρονικά και θα βρεθούν αύριο στο γήπεδο μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ψηφίσουν εκ νέου και με τον κλασικό τρόπο, καθώς η καταμέτρηση των φυσικών υπογραφών θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

Συνιστούμε στους φιλάθλους μας να προσέλθουν στον αγώνα έγκαιρα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, παρότι όλες οι θύρες του AEL FC ARENA θα είναι ανοικτές.

Τέλος, καλούμε άπαντες να παραμείνουν συγκρατημένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τυχόν παραβατικές συμπεριφορές τρίτων, προκειμένου να θωρακίσουμε την αγαπημένη μας ομάδα από δυσάρεστες συνέπειες, όπως επαρκώς προβλέπει ο αθλητικός νόμος».