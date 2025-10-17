Ο Ιταλός ρεπόρτερ Νικολό Σίρα μετέδωσε την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός συζητά με τον Λορέντζο Πιρόλα για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Σίρα σε tweet του στάθηκε στο ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός προγραμματίζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα. Οι συζητήσεις - προσέθεσε - είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια. Ο Πιρόλα έχει εξελιχθεί στον Νο1 κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και έχοντας από πέρυσι ζήτηση σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο.

Ο 23χρονος Λορέντζο Πιρόλα, που στον Ολυμπιακό έχει παίξει στόπερ και αριστερό μπακ, έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027. Στον πειραϊκό σύλλογο ο Πιρόλα - που έχει ξεχωρίσει και σε επίπεδο μικρών Εθνικών ομάδων της Ιταλίας - έχει καταγράψει 40 συμμετοχές, χωρίς να έχει γκολ ή ασίστ.