Ολυμπιακός: Οι Ερυθρόλευκοι συζητούν με τον Πιρόλα για νέο συμβόλαιο σύμφωνα με ιταλικές πηγές
Ο Σίρα σε tweet του στάθηκε στο ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός προγραμματίζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα. Οι συζητήσεις - προσέθεσε - είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια. Ο Πιρόλα έχει εξελιχθεί στον Νο1 κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και έχοντας από πέρυσι ζήτηση σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο.
Ο 23χρονος Λορέντζο Πιρόλα, που στον Ολυμπιακό έχει παίξει στόπερ και αριστερό μπακ, έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027. Στον πειραϊκό σύλλογο ο Πιρόλα - που έχει ξεχωρίσει και σε επίπεδο μικρών Εθνικών ομάδων της Ιταλίας - έχει καταγράψει 40 συμμετοχές, χωρίς να έχει γκολ ή ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.