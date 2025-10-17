Σαλσέδο: «Να έχουμε νοοτροπία νικητή και να συνεχίσουμε τις εμφανίσεις όπως με τον Άρη» (vid)
Ο ΟΦΗ πριν τη διακοπή φρόντισε να διώξει τα «μαύρα σύννεφα» πάνω από την ομάδα, καθώς υπέταξε τον Άρη στην Τρίπολη, κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Εκ των κορυφαίων αλλά και των τριών σκόρερ του θριάμβου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ήταν ο Έντι Σαλσέδο, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του OFI TV για το ερχόμενο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Οι δηλώσεις του Σαλσέδο
«Ο αγώνας με τον Παναιτωλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικός, είχαμε στην διακοπή τον χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε. Προερχόμαστε από μια πολύ σημαντική με τον Άρη και ως ομάδα πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή και να συνεχίσουμε με νίκες.
Πρέπει να δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις μας όπως με τον Άρη, να είμαστε συμπαγείς με πολλή όρεξη, αρκετή δουλειά
Νιώθω πολύ καλά και ελπίζω να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο, να μπορέσω να δώσω περισσότερα και να βοηθήσω την ομάδα με περισσότερα γκολ».
