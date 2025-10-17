Βένης: «Ο Ερασιτέχνης δε διχάζει κανέναν, ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του είναι ένας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργος Βένης, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 και στάθηκε στο γεγονός πως ο Ερασιτέχνης δεν διχάζει και προσπαθεί μέσω των εγγυήσεων να προφυλαχθεί από τις νομικές ευθύνες για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Στο ραδιοφωνικό «αέρα» του Metropolis 95,5 φιλοξενήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργος Βένης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιστολή-τελεσίγραφο (όπως τη χαρακτήρισε) της ΠΑΕ για συνάντηση που αφορά στην κατασκευή της Νέας Τούμπας, ενώ τόνισε πως ο Ερασιτέχνης δεν διχάζει την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Βένη

Για τη χθεσινή επιστολή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον ΑΣ για άμεση παράδοση του μνημονίου: «Η πρόσκληση-τελεσίγραφο της ΠΑΕ, δεν ήρθε πριν δύο, τρεις μέρες, ήρθε παραμονές της σημερινής ημέρας στην διάρκειας της οποίας ήθελε να γίνει το ραντεβού. Και πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει, πολλά μέλη της διοίκησης είχα προγραμματισμένες υποχρεώσεις, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό ζήτημα. Ο Ερασιτέχνης είναι ο πρώτος που θέλει να γίνει η νέα Τούμπα και κινείται σταθερά εδώ και καιρό προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω απ' όλα με σεβασμό στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ, στην ιστορία του συλλόγου και με απόλυτη επίγνωση στο ότι ο Ερασιτέχνης είναι ο θεματοφύλακας του συλλόγου. Ολοι μέσα στον Ερασιτέχνη ψάχνουν την καλύτερη δυνατή λύση. Μελέτησαν τις προτάσεις της επιτροπής, αλλά αυτό που θέλανε και δεν ήταν έτοιμοι να γίνει σήμερα το ραντεβού ήταν να μελετηθεί και από τη νομική πλευρά του το ζήτημα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτό που ισχύει από πλευράς Πολιτείας που έχει δώσει το ΟΚ στην λειτουργία των ερασιτεχνικών συλλόγων που έχουν στην ιδιοκτησία τους γήπεδα, είναι ότι αν γίνει το παραμικρό λάθος τα μέλη του Ερασιτέχνη κινδυνεύουν νομικά, έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες, γι' αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στο τι θα υπογράψουν για τη Νέα Τούμπα».

Για το επιστολή-τελεσίγραφο της ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη: «Είναι δική μου προσωπική θέση ο χαρακτηρισμός τελεσίγραφο. Όταν έρχεται η επιστολή την Πέμπτη και λέει την Παρασκευή σας περιμένουμε, είναι εμμέσως πλην σαφώς τελεσίγραφο. Οι σχέσεις του ΑΣ με την ΠΑΕ ήταν πάντα αγαστές και κακώς φαίνεται ότι έχουν χαλάσει τον τελευταίο καιρό, δεν υπήρχε λόγος να γίνει έτσι... Θα μπορούσε να γίνει η πρόσκληση με μια προσωπική επαφή, προφορικά, από την κυρία Γκοντσάρεβα που είναι CEO της ΠΑΕ ή άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος με τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη. Όπως έγινε, ήταν χρονικά δύσκολο να είναι παρόντα τα μέλη του ΔΣ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Να πω και κάτι ακόμη. Ποτέ δεν διέρρευσε από τον Ερασιτέχνη επίσημο έγγραφο της ΠΑΕ, υπήρχε όμως ένα email από τον ΑΣ προς την ΠΑΕ που προφανώς δεν διέρρευσε από τον Ερασιτέχνη, ήταν ένα unfair. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει διαρροή μίας απλής απάντησης».

Για το αντικείμενο της συνάντησης ΠΑΕ-Ερασιτέχνη που, εκτός απροόπτου, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα:«Θα συζητηθεί το μνημόνιο που κατέθεσε η ΠΑΕ και η πρόταση της επιτροπής του Ερασιτέχνη που αφορά την προοπτική του πως πρέπει να γίνει η νέα Τούμπα. Η πρόταση της επιτροπής είναι συμβουλευτική και όχι δεσμευτική, ποτέ δεν ήταν δεσμευτική. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο έργο, όπως αναφέρεται και στο μέηλ που εστάλη από τον ΑΣ στην ΠΑΕ χθες. Θέλουμε να είμαστε αρωγοί στην ΠΑΕ που ξέρει τι πρέπει να γίνει για να αρχίσει ακόμη και από αύριο η διαδικασία. Ξεπερνάω τον περίεργο της ημέρας και ώρας ραντεβού που εστάλη στον ΑΣ. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα 15 μέλη του ΑΣ έχουν σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες. Πρέπει να γίνουν όλα με τον καλύτερο τρόπο γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται λίγη υπομονή. Κινδυνεύουν αν γίνει το παραμικρό λάθος. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τον Σαββίδη και τον Μυστακίδη και την υποτιθέμενη κόντρα για το γήπεδο που δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται αύριο μία μεγάλη εταιρία, πχ η Emirates που έκανε το γήπεδο της Αρσεναλ και αναλαμβάνει να κάνει τη Νέα Τούμπα, αρχίζει τα έργα και μετά από λίγο καιρό τα εγκαταλείπει. Ξέρετε ότι τα μέλη θα κινδυνεύσουν με φυλάκιση; Μιλάμε για πολύ αυστηρή νομοθεσία. Τα μέλη πρέπει να διαφυλάξουν και το νομικό κομμάτι της κατασκευής της νέας Τούμπας, που αφορά και τους ίδιους ως θεματοφύλακες από πλευράς νομικών ευθυνών. Κάθε μέλος όταν πήρε στα χέρια του τις προτάσεις της τεχνοκρατικής επιτροπής ζήτησε να το τσεκάρει μέσω νομικών συμβούλων του γιατί θέλει να είναι ο καθένας σίγουρος. Δεν φοβούνται, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης, αρχές Ιουνίου αν θυμάμαι καλά λήγει το Προεδρικό Διάταγμα (σ.σ. στο κομμάτι της παραχώρησης των στρεμμάτων από το ταμείο του υπουργείου Εθνικής Αμύνης) για τη Νέα Τούμπα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δε θα χαθεί. Μετά θέλει 4 χρόνια για να μαζέψει ξανά τις υπογραφές. Να σας δώσω και μία είδηση, χθες οι κ.κ. Πατρίδας και Νικολαΐδης έκαναν μία εισήγηση σχετικά με τις εγγυήσεις που πρέπει να υπάρχουν, έχει δοθεί στα μέλη για να την μελετήσουν. Να προθέσω και κάτι. Ο Ερασιτέχνης περίμενε 3-4 χρόνια για τη Νέα Τούμπα και από την μέρα που ο πρώην πρόεδρος κ. Κατσαρής έκανε γνωστή την πρόταση Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, υπάρχει μία πίεση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα, χωρίς λόγο».

Για το deadline της 31/12 στον Ιβάν Σαββίδη: «Δεν κολλάει στην καταληκτική ημερομηνία ο Ερασιτέχνης, αυτή όμως προκύπτει και από το γεγονός ότι αρχές Ιουνίου έχουμε την ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος στο κομμάτι που σας ανέφερα και αυτό επιβάλει ως τότε να έχουν αρχίσει τα έργα. Αυτά θα συζητηθούν στο ραντεβού των δύο πλευρών. Δε θα το αφήσει ο Ερασιτέχνης τελευταία ώρα. Δύο φορές στο παρελθόν, ο ΑΣ με τον κύριο Κατσαρή έσωσε την Τούμπα από το να πέσει σε χέρια ανθρώπων που δε θα έκαναν ποτέ νέο γήπεδο. Πρέπει να προσέξει καλά ο Ερασιτέχνης, όποιος επενδυτής αναλάβει, να έχει τις οικονομικές εγγυήσεις που εξασφαλίζουν τα πάντα. Θεμτοφύλακας δεν είναι ένας τίτλος, αλλά η ουσία. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει την προβάδισμα, φυσικά, είναι αυτονόητο αυτό».

Για το ότι ο Ερασιτέχνης κατηγορείται ως «κλειστό κλαμπ»: «Ο συνάδελφος, υπεύθυνος Τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Κουβεντίδης είδα ότι νωρίτερα μίλησε για κλειστό κλαμπ. Θέλω να απαντήσω σ’ αυτό και σ’ όσους το ισχυρίζονται. Όποιος συγκρίνει το καταστατικό του Συλλόγου με άλλους, θα δει πόσο απλό είναι. Με 51 ευρώ κάποιος μπορεί να εγγραφεί και να έχει πληρώσει και την συνδρομή του πρώτου χρόνου μαζί, που είναι 36 ευρώ. Για να γραφτεί κάποιος πρέπει να τον προτείνουν δύο μέλη που είναι ήδη τρία χρόνια εγγεγραμμένα ως μέλη και κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εγγράφει μέχρι δέκα άτομα τον χρόνο. Είναι εύκολο να βρει κανείς το καταστατικό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κλειστό κλαμπ, δεν είπε σε κανένα «μην έρχεσαι». Τόσα χρόνια οι φίλοι του ΠΑΟΚ αδιαφορήσαμε να γίνουμε μέλη στον Ερασιτέχνη. Και μιλάμε για έναν λαό που μπορεί ταυτόχρονα να κάνει sold out σε Τούμπα και Παλατάκι. Ίσως ήταν και λάθος, ίσως θεωρούσαμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Μπορεί να αλλάξει αυτό στο μέλλον και να γεμίσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον Ερασιτέχνη. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι διαδικασίες και πολύ απλές».

Για τα χρήματα που έχει συνεισφέρει ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη: «Ο κ. Σαββίδης έχει εξοφλήσει με τα 250.000 ευρώ που έδωσε την περσινή σεζόν. Δεν έχει πάρει ακόμη χρήματα ο Ερασιτέχνης για φέτος, για την σεζόν 2025-2026. Ισχύει σαφέστατα ότι ο ΑΣ έχει λάβει περίπου 20 εκ. ευρώ από τότε που την ΠΑΕ ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, αλλά αυτό έχει να κάνει με την υποχώρηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ (σ.σ. στα ποοοστά που δικαιούταν βάσει νόμου). Να το πω χοντρικά, το ποσό θα ήταν 40 εκ. ευρώ. Θέλησε να βοηθήσει ο Ερασιτέχνης την ΠΑΕ και δεν ζήτησε περισσότερα με βάση όσα δικαιούταν βάσει νόμου, ακόμη και όταν πληρώθηκαν τα χρέη της ΠΑΕ. Τα χρήματα αυτά είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν τα τμήματα του Ερασιτέχνη με 4000 αθλητές και αθλήτριες, χρειάζονται για τα ερασιτεχνικά τμήματα, δεν μιλάμε για τα αμειβόμενα τμήματα. Δεν πηγαίνουν σε τσέπες ανθρώπων του Ερασιτέχνη. Επίσης, να θυμίσω κάτι. Την πρώτη φορά που ήρθε ο κ. Σαββίδης για να συζητήσει για τον ΠΑΟΚ είχε ζητήσει το γήπεδο αν θυμάστε και δεν είχε προχωρήσει γιατί είχε γίνει παρεξήγηση. Το 2012 όταν είχε αναλάβει τον ΠΑΟΚ είχε δηλώσει, μάλιστα, «αργήσαμε έξι χρόνια».Τότε, λοιπόν, πολλοί από τους σημερινούς υπερασπιστές του, τον κατηγορούσαν πως δεν είχε δεύτερο σακάκι και τον κατηγορούσαν. Κατάλαβε στην πορεία ο κ. Σαββίδης πως για να πάρεις το γήπεδο πρέπει να κάνεις έργα, το γήπεδο συνοδεύεται από σοβαρά νομικά θέματα».

Για το αν υπάρχουν υπόγειες κινήσεις ανατροπής της διοίκησης του ΑΣ: «Θα απαντήσω ό,τι ξέρεις, ξέρω. Ο Ερασιτέχνης για να ανατραπεί δε νομίζω. Πρέπει όποτε ξαναγίνουν εκλογές, τα μέλη που ψηφίζουν να επιλέξουν άλλη διοίκηση. Το τι κυκλοφορεί παρασκηνιακά δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι μικρή πόλη η Θεσσαλονίκη, μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και ξέρουν πώς να προστατευτούν.

Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να φιξαριστεί το ραντεβού και θέλω να πω και κάτι. Ο Ερασιτέχνης δε διχάζει κανέναν. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ένας, δεν υπάρχει Σαββιδικός ή Μυστακιδικός. Ο Ερασιτέχνης πρέπει να προφυλάξει το καλό του συλλόγου. Και να τονίσω ότι κανείς δεν αμφισβητεί σε ποιο επίπεδο πήρε την ομάδα και που την πήγε ο κ. Σαββίδης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να βρει ένα γήπεδο, ο Ερασιτέχνης φρόντισε να υπάρχει αυτό».

Για το ποιες ακιρβώς οικονομικές εγγυήσεις θα ζητήσει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Αν ήμουν πρόεδρος θα σας απαντούσα, αφορά εκείνον και τα μέλη της διοίκησης και θα αποφασιστεί σε ένα από τα επόμενα συμβούλια εκτιμώ».