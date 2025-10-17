Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Παναθηναϊκός θέλει να μείνει ο Κόντης, ο ίδιος δεν το συζητά αυτή τη στιγμή»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για το μέλλον του Χρήστου Κόντη σε περίπτωση που έρθει τελικά ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται πολύ κοντά να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να έχουν κάνει μία ανεπανάληπτη προσφορά για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως διαβάσατε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στο Gazzetta.

Ο Νίκος Αθανασίου μιλώντας στους «Galacticos», αφού παρέθεσε όλα τα νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του φημισμένου Ισπανού τεχνικού, πήγε ένα βήμα παρακάτω και πιο συγκεκριμένα στο μέλλον του Χρήστου Κόντη στην ομαδα, σε περίπτωση που το «τριφύλλι» οριστικοποιήσει το deal με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Παρ' ότι ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να φέρει ένα πολυμελές τιμ, οι «πράσινοι» φαίνεται να έχουν την πρόθεση να διατηρήσουν τον Έλληνα τεχνικό στην ομάδα, όμως προς στιγμήν εκείνος δεν φαίνεται να «ψήνεται» με το ενδεχόμενο αυτό.