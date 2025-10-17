Η ένταση Νικολακόπουλου-Αθανασίου στους «Galacticos» για τους ορισμούς διαιτητών στον Ολυμπιακό

Μία στιγμή έντασης υπήρξε μεταξύ του Κώστα Νικολακόπουλου και του Νίκου Αθανασίου στους «Galacticos» για τους ορισμούς των διαιτητών του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξέφρασε στους «Galacticos» την άποψή του σχετικά με τους ορισμούς που έχει φέτος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, κατάσταση την οποία χαρακτήρισε κωμική. Ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων» εξήγησε τον λόγο για τον οποίο θεωρεί λάθος να παίζουν τους «ερυθρολεύκους» τόσο συχνά διαιτητές από την Θεσσαλονίκη.

Στην συνέχεια η κουβέντα... άναψε μεταξύ των ρεπόρτερ με τον Νίκο Αθανασίου να ζητά να του εξηγήσει λίγο καλύτερα για ποιον λόγο θεωρεί πως αυτό είναι κάτι μεμπτό, με τους δύο να έρχονται σε αντιπαράθεση για το θέμα αυτό.

Σ' αυτήν συμμετείχε ως τρίτος και ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Σταύρος Σουντουλίδης λόγω μιας αναφοράς που έκανε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην διαιτησία του αγώνα του Αστέρας Aktor και του ΠΑΟΚ.