Άνοιξαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μάλμε

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως άνοιξαν τα αιτήματα για τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς με την Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν από σήμερα την δυνατότητα να κάνουν το αίτημά τους για να προμηθευτούν εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League, το οποίο θα λάβει χώρα στις 6 Νοεμβρίου (19:45).

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 22 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Μάλμε – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από την Παρασκευή 17/10 έως και την Παρασκευή 31/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 22€».