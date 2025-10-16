ΠΑΟΚ: Ο Πέλκας γιόρτασε τη γέννηση του παιδιού του με όλη την ομάδα
Μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη περίοδο διανύει ο Δημήτρης Πέλκας, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε πατέρας για πρώτη φορά.
Η σύζυγός του, Κυβέλη, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με όλη την οικογένεια του Δικεφάλου.
Πριν τον σημαντικό αγώνα με την ΑΕΚ και με την επιστροφή των διεθνών, ο Πέλκας βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να καλέσει συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο και σταφ σε ένα χαλαρό γεύμα, μακριά από την ένταση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Το μεσημέρι της Πέμπτης, σύσσωμη η ομάδα συγκεντρώθηκε σε γνωστό εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Πέλκας τους παρέθεσε τραπέζι για να τους κεράσει με αφορμή τη γέννηση του παιδιού του και να δεχτεί τις ευχές όλων.
Παρόντες φυσικά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο Χρήστος Καρυπίδης και όλα τα στελέχη της ομάδας σε μια όμορφη, οικογενειακή στιγμή που ενίσχυσε το κλίμα ενότητας στην ομάδα.
