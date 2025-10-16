Στον Σύνδεσμο Διαιτητών της Θεσσαλονίκης ο Λανουά και η υπόλοιπη ΚΕΔ

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Σύνδεσμο Διαιτητών βρέθηκε η ΚΕΔ και ο Στεφάν Λανουά, οι οποίοι μίλησαν για τους νέους κανονισμούς για τον τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο θέμα των τερματοφυλάκων και στον κανονισμό των οκτώ δευτερολέπτων για να κρατούν την μπάλα ενώ στη συνέχεια μίλησαν και για τη διπλή επαφή στο πέναλτι.

Δείτε το βίντεο: