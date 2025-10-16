Οι δοκιμές του Μανόλο Χιμένεθ στη διάρκεια της προετοιμασίας κρατούν «ζωντανά» όλα τα ενδεχόμενα για τα πρόσωπα που θα σχηματίσουν την επιθετική γραμμή του Άρη στον αγώνα (19/10) με τον Παναθηναϊκό και ο Λορέν Μορόν ήδη έχει πάρει το μήνυμα μέσα από τα σχήματα που αξιολόγησε ο προπονητής του.

Βάσει των πεπραγμένων της προηγούμενης διετίας και του επιπέδου αναγκαιότητας του Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης, είναι αλήθεια ότι, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς την 11αδα του Άρη δίχως τον Ισπανό επιθετικό. Πρόκειται για τον κορυφαίο ξένο σκόρερ στην ιστορία του club, την ίδια θέση καταλαμβάνει εξάλλου και στην κατηγορία της συνέπειας στο σκοράρισμα ανά παιχνίδι, κι αν εν τέλει χρειαστεί κάποιος να υποδείξει το πρόσωπο στο οποίο στηρίζεται η επιθετική παραγωγή των «κίτρινων», δίχως τον παραμικρό ενδοιασμό, θα δείξει τον 32χρονο φορ. Πέραν όμως του αδιαμφισβήτητου ταλέντου ή μάλλον του χαρίσματος που τον διακρίνει στο σκοράρισμα, παραμένει ένας παίκτης ο οποίος είναι με… τα φεγγάρια του. Κι αυτή η διαπίστωση δεν ανήκει αποκλειστικά στον Μανόλο Χιμένεθ αλλά στην ίδια είχαν καταλήξει και οι προηγούμενοι προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί του.

Στην πρόσφατη συνάντησή του με τους ρεπόρτερ του Άρη, ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην ανάγκη αύξησης των σκόρερ. Αναφέρθηκε στους ακραίους επιθετικούς, παράλληλα όμως… έκλεισε το μάτι και στους Αλφαρελά-Καντεβέρε εκφράζοντας την έκπληξή του για τις επιδόσεις του στις προπονήσεις. Δεν αμφισβήτησε την ικανότητα του Λορέν Μορόν, είπε όμως ότι… «δεν γίνεται να εξαρτόμαστε μόνο από τον Λορέν». Αυτό αποδεικνύει και στις προπονήσεις μέσα από τις δοκιμές σχημάτων και τη συνύπαρξη των Αλφαρελά-Καντεβέρε στην επιθετική γραμμή.

Προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς το ενδεχόμενο απουσίας του Λορέν Μορόν από το αρχικό σχήμα του Άρη στον αγώνα (19/10) με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης», όπως είναι αλήθεια ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν τα «τεκμήρια» που δικαιολογούν τέτοιου είδους απόφαση. Είναι σαφές όμως ότι ο Ισπανός επιθετικός έχει πάρει το μήνυμα από τον Μανόλο Χιμένεθ κι αυτό αφορά την αύξηση των αγωνιστικών ευθυνών του και τον εμπλουτισμό των κινήσεών του στο γήπεδο. Αυτές δεν σχετίζονται μόνο με την επιθετική λειτουργία του συνόλου, αλλά με την αμυντική συμπεριφορά του.

Ο Χιμένεθ απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές της πρώτης αμυντικής γραμμής να ασκούν πίεση στον αντίπαλο και να μην του επιτρέπουν να «χτίσει» το παιχνίδι που έχει σχεδιάσει. Είναι αλήθεια ότι ο Μορόν το πράττει ανά διαστήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ισπανός τεχνικός μπήκε σε διαδικασία δοκιμής και τον Αλφαρελά-Καντεβέρε, συνυπολογίζοντας επίσης τα τρεξίματα που ούτως ή άλλως δίνει ο Φρέντρικ Γένσεν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, περιμένει όμως από τον Μορόν να αυξήσει τα διαστήματα της δικής του πίεσης για να μη χρειαστεί να προχωρήσει ο ίδιος σε αλλαγή προσώπων.