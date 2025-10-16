Ευχάριστα νέα για τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ προέκυψαν μετά την προπόνηση της Πέμπτης (16/10), με τους Πέλκα και Τσάλοφ να προετοιμάζονται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (19/10,21:00) στην «OPAP Arena» έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία.

Στην προπόνηση της Πέμπτης (16/10),το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στην τακτική, ενώ θετικό νέο αποτελεί η πλήρης συμμετοχή των Τσάλοφ και Πέλκα, την ώρα που σταδιακά επιστρέφει και ο Ζίβκοβιτς.

Παράλληλα, σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Παβλένκα και Χατσίδης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ομάδας για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το πρωί της Πέμπτης (16.10) στη Νέα Μεσημβρία, δίνοντας έμφαση στον τομέα της τακτικής, μέσα από ένα πλούσιο ασκησιολόγιο.

Οι Φεντόρ Τσάλοφ και Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Γιάκι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (17.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».