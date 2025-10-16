Η Κηφισιά έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η Κηφισιά βρήκε το «σπίτι» της για τη δεύτερη σεζόν της ιστορίας της σε επίπεδο Stoiximan Super League. To κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα «εγκατασταθεί» μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου στο γήπεδο της Νεάπολης, αρχής γενομένης του αγώνα με τον Παναιτωλικό (25/10, 17:00) και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι τιμές για τα απλά εισιτήρια είναι στα 200 ευρώ στις θύρες 1Β, 1Γ και 1Δ, στις οποίες οι φίλαθλοι με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται έκπτωση 50%. Η τιμή για το διαρκείας σε θύρα VIP είναι στα 450 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025/26), τα οποία οι φίλοι της ομάδας μπορούν να προμηθευτούν πατώντας εδώ.

Η επιστροφή στη Stoiximan Super League σηματοδοτεί την κατάκτηση ακόμη μιας αγωνιστικής κορυφής για τον σύλλογο, ο οποίος -πιο έμπειρος και πιο έτοιμος από ποτέ- και με έδρα το Γήπεδο Νεάπολης, φιλοδοξεί να αποδείξει σε όλη τη χώρα τη δυναμική που έχει αποκτήσει και την ξεκάθαρη διάθεση για πρωταθλητισμό.

Με όπλο τις βαθιές ρίζες στον αθλητισμό και με στόχο να επιβεβαιώσει πως είναι… unstoppable force, η Κηφισιά καλεί τους φίλους της ομάδας να γίνουν μέρος της σύγχρονης ιστορίας της, στον δρόμο προς την καταξίωση.

Ζήσε από κοντά όλους τους μεγάλους αγώνες της ομάδας, εξασφάλισε μια μόνιμη θέση στο γήπεδο και απόλαυσε κάθε στιγμή.

Η σεζόν που διανύουμε έχει ήδη καταγράψει μοναδικές στιγμές και επιτυχίες, οι οποίες θέλουμε να επαναληφθούν και να αποτελέσουν τον… κανόνα της πορείας της Κηφισιάς στη Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Γι’ αυτό, έλα κοντά στην ομάδα μας! Ζήσε κάθε στιγμή από την καλύτερη θέση και βάλε το δικό σου λιθαράκι στον δρόμο προς την επιτυχία!

VIP ΘΥΡΑ 1A: 450€

ΘΥΡΕΣ 1Β, 1Γ, 1Δ: 200€

Οι φίλαθλοι ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω) δικαιούνται έκπτωση 50% στις θύρες 1Β, 1Γ, 1Δ. Για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο [email protected] με συνημμένο το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στα Εισιτήρια Διαρκείας για το 2025/26, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο https://emep.gov.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://tickets.gov.gr».