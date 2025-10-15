Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στην Αργεντινή «συνδέουν» τον Μαρτίνες του Βόλου με τους Πειραιώτες
Ο Νταβίντ Μαρτίνες είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στον μέχρι τώρα εξαιρετικό Βόλο. Οι Θεσσαλοί απέκτησαν το καλοκαίρι τον 21χρονο χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Ιντεπεντιέντε και όπως φαίνεται με τις εμφανίσεις τους έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.
Όπως υποστηρίζει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ουριέλ Ιουγκτ οι Πειραιώτες μίλησαν με το κλαμπ της Αργεντινής στο οποίο ανήκει ο Αργεντινός αμυντικός μέσος έως τον Δεκέμβριο του 2027.
Φυσικά τον πρώτο λόγο έχει ο Βόλος, ο οποίος έχει οψιόν αγοράς του Μαρτίνες ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και σύφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι Θεσσαλοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να την ενεργοποιήσουν
Ο Μαρτίνες μέχρι στιγμής έχει οκτώ εμφανίσεις με το Βόλο, όντας βασικός σε 8/9 παιχνίδια της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις κι έχει δώσει μια ασίστ.
🚨#Volos 🇬🇷 analiza seriamente en ejecutar la opción de compra de David Martínez por €1M.— Uriel Iugt (@urieliugt) October 15, 2025
↪️ Su préstamo es hasta junio de 2026. En los últimos días, el #OlympiacosFC averiguó condiciones.
✴️ #Independiente sigue atento a su situación. pic.twitter.com/EiyCpOLmGA
