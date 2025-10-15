Ο Θωμάς Στρακόσα έκανε εκπληκτική εμφάνιση στο θρίαμβο της Αλβανίας επί της Σερβίας, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ομάδα της εβδομάδας του EA Sports FC 26.

Ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και το αποδεικνύει τόσο με τη φανέλα της ΑΕΚ, όσο και με αυτήν της εθνικής του ομάδας. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας κατέβασε... ρολά στο θρίαμβο επί της Σερβίας, όντας πρωταγωνιστής στο «διπλό» του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο 30χρονος κίπερ με βάση τις στατιστικές του επιδόσεις συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα της εβδομάδας του EA Sports FC 26, δηλαδή του γνωστού ποδοσφαιρικού video game που μέχρι πριν λίγα χρόνια ονομαζόταν FIFA.

Μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν ο Στρακόσα μετράει 11 clean sheet σε 18 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο και την Αλβανία, ενώ μπήκε και στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής των προκριματικών στο Sofascore.