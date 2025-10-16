Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου ετοιμάζεται για μία ακόμα μάχη με την ΑΕΚ. Μία σχέση που μυρίζει πάντα μπαρούτι και αρκετές φορές οδήγησε σε έκρηξη...

Μία ακόμα μάχη ΑΕΚ - ΠΑΟΚ πλησιάζει.

Το ντέρμπι Δικεφάλων από τη σεζόν 2017-18 κι έπειτα είναι συνήθως καυτό. Ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν γίνει τέσσερις τελικοί Κυπέλλου, το ματς που έμεινε στην ιστορία με το γκολ του Βαρέλα που ακυρώθηκε κι οδήγησε στην εισβολή του Ιβάν Σαββίδη, με το όπλο στο ζωνάρι, που είχε ως αποτέλεσμα να πάρει το ματς η ΑΕΚ στα χαρτιά και μαζί και τον τίτλο, το πρωτάθλημα του 2024, που κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική. Ακόμα και την περασμένη σεζόν, που δεν έφτασαν έως το τέλος ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να διεκδικούν τίτλο, μονομάχησαν για το ποια ομάδα θα παίξει στο Europa League. Εκεί κατέληξαν οι Θεσσαλονικείς και η ΑΕΚ ως τέταρτη πήγε στο Conference League.

Ο ΠΑΟΚ και ο τεχνικός του Ραζβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, θα επισκεφθούν την ερχόμενη Κυριακή για μία ακόμα φορά την έδρα της Ένωσης. Μία κόντρα που συχνά μυρίζει μπαρούτι. Άλλες φορές μένουν όλοι ν' ασχολούνται με το τι έγινε εντός των τεσσάρων γραμμών από τους παίκτες. Άλλες φορές ασχολούνται με τον διαιτητή και τις αψιμαχίες εντός γηπέδου και ακόμα χειρότερα με το τι έγινε στα αποδυτήρια, ακόμα και στο πάρκινγκ...

Ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός συχνά έχει αναφερθεί στο περιβόητο ματς του Μαρτίου το 2018. Όσα έχει πει έχουν προκαλέσει την αντίδραση της ΑΕΚ. Την περασμένη σεζόν, ακριβώς πριν από έναν χρόνο έπαιξαν πάλι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην OPAP Arena. Το ματς τελείωσε με τον Λουτσέσκου να έχει αψιμαχία με παίκτες και στελέχη της Ένωσης και να κάνει χειρονομία στους οπαδούς ότι «έκλεψαν».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 23 μέρες. Ποινή που δεν μειώθηκε στην έφεση. Κι ακολούθησαν τον Δεκέμβριο στο ίδιο γήπεδο η είσοδος στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ του Μάριου Ηλιόπουλου και το επεισόδιο στο πάρκινγκ με την ακόμα πιο βαριά τιμωρία του Λουτσέσκου. Αποκλεισμός τεσσάρων μηνών, που στην έφεση έπεσε στις 45 μέρες.

Η προϊστορία του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ

Ο 56χρονος 17/02/1969 Ρουμάνος τεχνικός έχει αντιμετωπίσει την Ένωση 29 φορές. Η ισορροπία στα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακή. Ο Λουτσέσκου έχει 10 νίκες, ηττήθηκε 10 φορές και 9 ματς δεν είχαν νικητή. Τα γκολ ήταν 28 υπέρ και 34 κατά. Σ' αυτά τα ματς, βέβαια, υπολογίζεται η προϊστορία του και ως τεχνικός της Ξάνθης. Με την ακριτική ομάδα έχει τεθεί αντίπαλος πέντε φορές με την ΑΕΚ και δεν κατάφερε να νικήσει καμία φορά. Είχε 3 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Ως τεχνικός του ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο απολογισμός του με την ΑΕΚ είναι καλύτερος με 10 νίκες, 7 ήττες και 7 ισοπαλίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ νίκησε στην Τούμπα 1-0 τον ΠΑΟΚ στις 2/4/23, αλλά τότε στον πάγκο δεν ήταν ο Λουτσέσκου. Είχε αποβληθεί στο ματς της πρεμιέρας των playoffs με τον Άρη και στον πάγκο βρισκόταν ο συνεργάτης του Κριστιάνο Μπάτσι. Το ίδιο και την περασμένη σεζόν. Στη ρεβάνς Κυπέλλου ο Λουτσέσκου, λόγω της τιμωρίας δεν ήταν στον πάγκο στο 1-1 της Τούμπας. Ήταν ο συνεργάτης του Τζιανπάολο Καστορίνα.

Στην έδρα της ΑΕΚ ως τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει παίξει 14 φορές. Υπολογίζονται και οι δύο τελικοί Κυπέλλου με την ΑΕΚ τυπικά γηπεδούχο. Ως φιλοξενούμενος ο Λουτσέσκου έχει 6 ήττες, 4 ματς δεν είχαν νικητή και ο ίδιος επικράτησε με τον ΠΑΟΚ 4 φορές.

Οι μεγάλες νίκες του Λουτσέσκου επί της ΑΕΚ

Από τις 10 νίκες που έχει ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, ασφαλώς ξεχωρίζουν οι μισές. Καταρχάς, οι δύο έκριναν τίτλο. Τη σεζόν 2017-18 και μετά τον χαμό που έγινε στην Τούμπα με το ματς που διεκόπη, ο ΠΑΟΚ έπαιξε στο ΟΑΚΑ με την Ένωση στον τελικό του Κυπέλλου. Οι Θεσσαλονικείς με γκολ των Βιεϊρίνια, Πέλκα επικράτησε 2-0 και πήρε το Κύπελλο, που ήταν και ο πρώτος τίτλος του έμπειρου τεχνικού στην Ελλάδα. Αυτή, μάλιστα, ήταν και η πρώτη του νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, έπειτα από επτά απόπειρες.

Η δεύτερη μεγάλη νίκη του Λουτσέσκου είναι επίσης σε τελικό Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ στο άδειο ΟΑΚΑ νίκησε τον Μάιο του 2019 με 1-0 και πανηγύρισε το πρώτο νταμπλ της ιστορίας του.

Τον Φλεβάρη του 2022 ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου, στη ρεβάνς του «άχρωμου» 0-0 της Τούμπας. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Σιμόες, αλλά ο ΠΑΟΚ με γκολ των Κούρτιτς, Μιτρίτσα στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 και πήρε την πρόκριση!

Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έδινε μάχη για τον τίτλο τη σεζόν 2023-24. Από κοντά και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στο 75' έκανε το 2-1 με τον Βίντα, ήταν στο +10 από τους Θεσσαλονικείς, με ματς περισσότερο και κρατούσε το πρωτάθλημα στα χέρια της. Ο ΠΑΟΚ, όμως, βρήκε δύο γκολ. Στο 81' ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε και στο 90' ο Σάστρε έγραψε το τελικό 3-2. Ο Δικέφαλος του Βορρά μείωσε στους 4 βαθμούς, πήρε και τα ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, η ΑΕΚ αντίθετα έχασε από Ολυμπιακό και νίκησε τη Λαμία κι έτσι ο τίτλος κατέληξε στην Τούμπα.

Φοβερή νίκη ήταν και αυτή της περασμένης σεζόν στα playoffs. Ο ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική νίκησε εντός 1-0 την ΑΕΚ και πήρε την τρίτη θέση, αλλά στην OPAP Arena ήταν πιο εντυπωσιακή η επιτυχία. Ο Ρουμάνος προπονητής είδε την ομάδα του να χάνει 2-0 στο 47' με γκολ των Μάνταλου (πέναλτι), Λαμέλα, αλλά μ' επική αντεπίθεση γύρισε το ματς σε 2-3 με γκολ των Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Πέλκα.

Οι πίκρες του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ

Η πρώτη κακή ανάμνηση του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ ήταν στις 11/9/16. Τότε, η Ξάνθη συνετρίβη με 4-1 στο ΟΑΚΑ από την Ένωση. Το ματς που τον πικραίνει, αν μη τι άλλο, είναι αυτό που έγινε στις 11/3/18. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε στο φινάλε του αγώνα, το γκολ του Βαρέλα αρχικά μέτρησε, στη συνέχεια ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Μαουρίτσιο και η συνέχεια είναι γνωστή. Ο τίτλος πήγε στην ΑΕΚ και ο Λουτσέσκου έκτοτε έχει αναφερθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το κλοπή.

Έπειτα από εκείνο το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στον πάγκο είχε 10 σερί παιχνίδια χωρίς να χάσει από την ΑΕΚ (6 νίκες και 4 ισοπαλίες). Αυτό το σερί έσπασε στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στην OPAP Arena, τη σεζόν 2022-23. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 με τον Αλμέιδα στον πάγκο. Εκείνη τη σεζόν, ωστόσο, ο Λουτσέσκου δέχθηκε τη δεύτερη τεσσάρα στην καριέρα του από την ΑΕΚ. Στο ίδιο γήπεδο στα playoffs ο Κάργας αποβλήθηκε μόλις στο 10' για επικίνδυνο παιχνίδι και η Ένωση επικράτησε με 4-0.

Η τρίτη ήττα από την ΑΕΚ που πίκρανε τον Λουτσέσκου περισσότερο από τις άλλες, είναι ασφαλώς στον τελικό της ίδιας περιόδου. Τον Μάιο του 2023 στο άδειο Πανθεσσαλικό κι ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίκτη περισσότερο από το 6', λόγω αποβολής του Ρότα, ο Λουτσέσκου είδε την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο με 2-0 (γκολ των Μουκουντί, Πάολο Φερνάντες).

Όλα τα παιχνίδια του Λουτσέσκου εναντίον της ΑΕΚ

11/05/2025 ΠΑΟΚ 1-0 ΑΕΚ

30/03/2025 ΑΕΚ 2-3 ΠΑΟΚ

18/12/2024 ΑΕΚ 1-0 ΠΑΟΚ (Προημιτελικά Κυπέλλου)

20/10/2024 ΑΕΚ 1-1 ΠΑΟΚ

28/04/2024 ΠΑΟΚ 3-2 ΑΕΚ

07/04/2024 ΑΕΚ 2-2 ΠΑΟΚ

11/02/2024 ΠΑΟΚ 1-1 ΑΕΚ

30/10/2023 ΑΕΚ 2-0 ΠΑΟΚ

24/05/2023 ΑΕΚ 2-0 ΠΑΟΚ (Τελικός Κυπέλλου)

26/04/2023 ΑΕΚ 4-0 ΠΑΟΚ

19/02/2023 ΠΑΟΚ 2-0 ΑΕΚ

30/10/2022 ΑΕΚ 2-0 ΠΑΟΚ

01/05/2022 ΠΑΟΚ 1-1 ΑΕΚ

20/03/2022 ΑΕΚ 0-1 ΠΑΟΚ

02/03/2022 ΑΕΚ 1-1 ΠΑΟΚ

09/02/2022 ΑΕΚ 1-2 ΠΑΟΚ (Προημιτελικά Κυπέλλου)

19/01/2022 ΠΑΟΚ 0-0 ΑΕΚ (Προημιτελικά Κυπέλλου)

26/09/2021 ΠΑΟΚ 2-0 ΑΕΚ

11/05/2019 ΠΑΟΚ 1-0 ΑΕΚ (Τελικός Κυπέλλου)

03/02/2019 ΑΕΚ 1-1 ΠΑΟΚ

23/09/2018 ΠΑΟΚ 2-0 ΑΕΚ

12/05/2018 ΑΕΚ 0-2 ΠΑΟΚ (Τελικός Κυπέλλου)

11/03/2018 ΠΑΟΚ 0-3 ΑΕΚ

05/11/2017 ΑΕΚ 1-0 ΠΑΟΚ

28/01/2017 Ξάνθη 0-0 ΑΕΚ

11/09/2016 ΑΕΚ 4-1 Ξάνθη

09/01/2016 ΑΕΚ 2-1 Ξάνθη

28/10/2015 Ξάνθη 0-1 ΑΕΚ (Κύπελλο)

29/08/2015 Ξάνθη 0-0 ΑΕΚ

Φωτορεπορτάζ με τον Λουτσέσκου και τις αντιδράσεις του στα ντέρμπι με την ΑΕΚ