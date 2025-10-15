ΠΑΟΚ: Το τελευταίο αντίο στον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη
Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι, συγγενής και άνθρωποι του ΠΑΟΚ στον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη και πιστό φίλο της ομάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι (15/10) στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου και το παρών έδωσαν προσωπικότητες όπως οι Θανάσης Χατζόπουλος, Μπάνε Πρέλεβιτς , Αντρέ Βιεϊρίνια, Βαγγέλης Μαργαρίτης (πρώην αρχηγός της ομάδας μπάσκετ), Γιάννης Γιαννούλης.
Ο ΠΑΟΚ κάλυψε όλα τα έξοδα της κηδείας και είναι σε επαφή με την οικογένεια για ότι χρειαστεί ενώ στεφάνι έστειλε τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Ιβάν Σαββίδης και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
