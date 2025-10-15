Ημέρα πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς άπαντες αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον πατέρα του Γιαννάκη, Λουκά Μήγιο.

Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι, συγγενής και άνθρωποι του ΠΑΟΚ στον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη και πιστό φίλο της ομάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι (15/10) στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου και το παρών έδωσαν προσωπικότητες όπως οι Θανάσης Χατζόπουλος, Μπάνε Πρέλεβιτς , Αντρέ Βιεϊρίνια, Βαγγέλης Μαργαρίτης (πρώην αρχηγός της ομάδας μπάσκετ), Γιάννης Γιαννούλης.

Ο ΠΑΟΚ κάλυψε όλα τα έξοδα της κηδείας και είναι σε επαφή με την οικογένεια για ότι χρειαστεί ενώ στεφάνι έστειλε τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Ιβάν Σαββίδης και το γυναικείο ποδόσφαιρο.