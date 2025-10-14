Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης του ΟΦΗ και φώναξε «παρών» για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ευχάριστα νέα στον ΟΦΗ για τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Ο νεαρός επιθετικός ξεπέρασε πλήρως τη θλάση που είχε υποστεί, καθώς επέστρεψε σε πλήρη ρυθμό προπόνησης και αυτόματα έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Οι τραυματίες, Μπόρχα Γκονθάλεθ και Ταξιάρχης Φούντας, συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους, ενώ από την προπόνηση απουσίασαν οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (15/10), στις 11:00.