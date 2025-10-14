Αποκάλυψη Κυριάκου στους Galacticos: «Είμαι από τους βασικούς λόγους που ο Λουτσέσκου δεν πήγε στην ΑΕΚ»

Ο Κυριάκος Κυριάκος έκανε γνωστό πως ήταν από τις κύριες αιτίες που ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατέληξε στην ΑΕΚ.

Μία σημαντική αποκάλυψη έκανε στους «Galacticos» ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος, ο οποίος ανέφερε πως ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο προπονητής του «δικεφάλου του βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατέληξε στην ΑΕΚ.

«Είμαι περήφανος που ήμουν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Λουτσέσκου δεν πήγε στην ΑΕΚ. Πίστευα ότι θα άλλαζε η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην επιστροφή του Ρουμάνου τεχνικού στον ΠΑΟΚ, μετά το πέρασμά του από την Αλ Χιλάλ.

«Όταν έμαθα ότι συμφώνησε με την ΑΕΚ, δεν ρώτησα κανέναν και πήγα να τον βρω» πρόσθεσε.