Ταρέμι: Στην τελική τριάδα για το βραβείο του καλύτερου Ασιάτη παίκτη
Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στην τελική τριάδα για το βραβείο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός της Ασίας, μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον παίκτη του Ολυμπιακού.
Μαζί με τον ίδιο, δυνατή υποψηφιότητα έχει θέσει ο Τακεφούσα Κούμπο της Σοσιεδάδ και ο Λι Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν.
Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει την Πέμπτη (16/10), όμως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η παρουσία του Ταρέμι στους Ερυθρόλευκους είναι ήδη σημαντική, με τον 33χρονο να έχει ήδη τέσσερα γκολ κι επτά ασίστ σε Stoiximan Super League και Champions League.
