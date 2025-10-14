Ο Κυριάκος Κυριάκος καλεσμένος στους Galacticos!
Οι «Galacticos» του Gazzetta, που αλλάζουν ώρα σήμερα ελέω της στάσης εργασίας και θα ξεκινήσουν στις 15:00 αντί για τις 14:00, θα φιλοξενήσουν στο στούντιο έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Κυριάκο Κυριάκο.
Εκείνος θα συζητήσει μαζί με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη για την πρώην του ομάδα, τον «δικέφαλο του βορρά», αλλά και για διάφορα ζητήματα, της επικαιρότητας και μη, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
