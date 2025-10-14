Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (14/10) στο Gazzetta

Η ήττα της Εθνικής από τη Δανία καθώς και η νίκη του Ολυμπιακού στο μπασκετικό ντέρμπι με τον ΠΑΟ ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Το μαύρο κουτί», χρονικό με τα λάθη που έγιναν και στοίχισαν στην Ελλάδα τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Livesport: «Οργή και Πάθος» σχόλιο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και τις αντιδράσεις τους μετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων. «ΠΑΟ... αλά Ιταλικά», για τη πρόσληψη του Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Μάχη με Εφές», ο επικείμενος αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές σήμερα το βράδυ. «Η πίκρα των παλιών» για τον αποκλεισμό της εθνικής από το Μουντιάλ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αφεντικό για 10 λόγους», οι 10 λόγοι που ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού

Ώρα των σπορ: «Μάχη με Μούκου», η προσπάθεια του Μουκουντί για να προλάβει το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή.