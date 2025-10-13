Νέα εποχή στις PAO FC Academies: Η ΠΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την λειτουργία τους

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση και τη λειτουργία των ακαδημιών του, αναβαθμίζοντας τα τμήματα υποδομής του.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια νέα, φιλόδοξη φάση για τις υποδομές του, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις ακαδημίες του. Η ΠΑΕ αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση του πανελλαδικού δικτύου των σχολών εξασφαλίζοντας ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα εκπαιδευτούν με σύγχρονες μεθόδους και θα αποκτήσουν όλα τα εφόδια για να ξεχωρίσουν και να ενταχθούν στην ομάδα στο μέλλον.

Το σύνθημα της νέας εποχής, «Building the Green Future», συνοψίζει την φιλοσοφία του συλλόγου, με βάση τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Οι Σχολές Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, PAO FC Academies, μπαίνουν σε μία νέα εποχή! Στο πλαίσιο του πλάνου ολικής αναβάθμισης των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, η ΠΑΕ προχωρά σε εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου της. Μετά την αναδιοργάνωση της Ακαδημίας του Τριφυλλιού, ήρθε η στιγμή να εγκαινιαστεί ο νέος τρόπος λειτουργίας του δικτύου των Σχολών Ποδοσφαίρου, ενός θεσμού που λειτουργεί επί σειρά ετών και πλέον επιστρέφει σε κεντρική διαχείριση από τον ίδιο τον σύλλογο.

Η ΠΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία των Σχολών Ποδοσφαίρου, βάζοντας κάτω από την «ομπρέλα» του συλλόγου το πανελλαδικό δίκτυο, τον πρώτο σπόρο δηλαδή της Ακαδημίας.

Στόχος της νέας δομής είναι να οργανωθεί ακόμα καλύτερα η βάση των Σχολών Ποδοσφαίρου, να δημιουργηθεί πιο άμεση σχέση με την κεντρική Ακαδημία του Συλλόγου και βέβαια να διαχυθούν ευρύτερα οι αξίες που πρεσβεύει και η φιλοσοφία που λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Χάρη στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, οι νέοι επικεφαλής θα μεταφέρουν τα απαιτούμενα με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στις συνεργαζόμενες Σχολές Ποδοσφαίρου και ασφαλώς θα έχουν και την ευθύνη της αξιολόγησης του τρόπου λειτουργίας όλων όσοι ανήκουν στο Πράσινο Δίκτυο.

Απώτερος στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι νεαροί ποδοσφαιριστές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και να αξιολογηθούν μελλοντικά, προκειμένου οι πλέον ταλαντούχοι να προωθηθούν στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

Το σύνθημα της νέας εποχής που ανατέλλει είναι ''Building the Green Future''!»