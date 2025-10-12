Ολυμπιακός: Δημιουργεί με ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, ενώ οι αντίπαλοι του δεν χρειάζεται καν να φτιάξουν ευκαιρίες!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta το πιο μεγάλο παράδοξο του φετινού Ολυμπιακού.

Ποια είναι εν τέλει η αλήθεια των δύο ντέρμπι του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα; Σε γενικές γραμμές ίδια, αν τα βάλουμε κάτω από ένα πρίσμα, της δημιουργίας ευκαιριών από τους αντιπάλους.

Διότι, στην πραγματικότητα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο ντέρμπι από τη μία «σκιζόταν» κι έκανε τουλάχιστον δέκα (!) ευκαιρίες με ωραίο ποδόσφαιρο συνδυασμών και συνεργασιών κι από την άλλη δεν χρειάζονταν να κάνουν οι αντίπαλοι της φάσεις, τις έδινε η ίδια! Πώς μπήκε το γκολ του Ντέσερς; Από μία ανεξήγητη απόφαση εκτέλεσης φάουλ του Ρέτσου παράλληλα προς τους συμπαίκτες του! Πώς μπήκε το γκολ του Τάϊσον; Από μία ακατανόητη κίνηση, ένα γλίστρημα του Ορτέγκα. Πώς έγινε και το πέναλτι του ΠΑΟΚ; Από μία επιπόλαια ενέργεια του Κοστίνια. Για να μην πάω και σε ευκαιρίες που είχαν «πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» από άλλα λάθη των Ρέτσου και Μπιανκόν.

Σε πλήρη αντίθεση, είδαμε τον Ολυμπιακό να φτιάχνει στο β΄ ημίχρονο στη Λεωφόρο τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, με όμορφο ποδόσφαιρο. Με προσωπικές ενέργειες του Ποντένσε και με συνεργασίες του, με σέντρες, με τακουνάκια, με γυρίσματα της μπάλας. Μπορεί όποιος θέλει να δει, εδώ από το 3.30 έως το 6.40. Χάθηκε το τόπι! Από τις πέντε φάσεις του Ελ Κααμπί, μόνο η μία προήλθε από λάθος (του Πάλμερ). Στις άλλες περιπτώσεις, είδαμε μία ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο πολύ υψηλού επιπέδου και μία άλλη να αμύνεται, μέσα στο σπίτι της. Αλλά και στην Τούμπα ο Ολυμπιακός στα πρώτα 25 λεπτά έκανε το ίδιο πράγμα-έπαιξε ποδόσφαιρο συνεργασιών, επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ. Όπως μπορείτε να το δείτε εδώ, στην αρχή, αλλά και στη φάση στο 3.00.

Πού θέλω να καταλήξω: Δεν λέω ότι είναι κακό να σκοράρεις εκμεταλλευόμενος λάθη αντιπάλων. Κι αυτό είναι ένας τρόπος κι έχουμε δει τον Ολυμπιακό να το κάνει επίσης. Λέω, όμως, ότι είναι πολύ αφελές και άδικο για μία ομάδα να παίζω, έστω κατά διαστήματα, τόσο καλό ποδόσφαιρο, που όπως λέμε χάνεται η μπάλα και τελικά να μην κερδίζει τα παιχνίδια της παρότι παράγει τόσο όμορφες φάσεις. Και να χάνει βαθμούς, υπερπολύτιμους, κάνοντας παιδικά λάθη.

Λίγο κυνισμός παραπάνω στις ευκαιρίες και λίγο προσοχή στην άμυνα, μπορεί να του αλλάξουν όλη την εικόνα του Ολυμπιακού.

Άσχετο: Αυτή την στιγμή, ένας παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν παίζει με τον Ολυμπιακό, ο γκολκίπερ Ζοέλ Γκαρθία. Υπάρχουν κι άλλοι με αμφιβολίες, μικρότερες η, μεγαλύτερες. Στη δεύτερη κατηγορία είναι ο Όλμο.

Έδειχνε σε επανάληψη η Νόβα τις προάλλες το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Είδα το τελευταίο 20λεπτο, δηλαδή από το 2-1 του ΠΑΟΚ στο 75΄ έως το σφύριγμα της λήξης στο 95.

Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα του Ταρέμι. Όχι γιατί δεν μπήκε σε καμία φάση, αλλά γιατί ειδικά στο πρώτο διάστημα της παρουσίας του ήταν άμαχος. Πήγε δεύτερος στην μπάλα, σε τρεις περιπτώσεις, χαλώντας μάλιστα στις δύο πολύ ωραίες προσπάθειες του Ποντένσε και του Ελ Κααμπί. Οι δε πρώτες πάσες του ήταν στο αράουτ.

Στη συνέχεια τουλάχιστον μπήκε στο παιχνίδι, γύρισε δύο φορές να βοηθήσει πίσω, όμως τη μία έδωσε πάσα σε αντίπαλο στην περιοχή του Τζολάκη. Κι επιθετικά, το μόνο που είδα ήταν ένα στρώσιμο της μπάλας έξυπνα στον Ελ Κααμπί, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ήταν δε μία συνέχεια της «ανώνυμης» απόδοσης του στα 30 λεπτά στα οποία μπήκε αλλαγή με την Άρσεναλ.

Αν μη τι άλλο ο Ιρανός πρέπει να ανεβάσει τις στροφές του κι αυτός.

