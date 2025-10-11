Το πρόγραμμα του Παναιτωλικού συνεχίστηκε το Σάββατο (11/10) με δίτερμα με την Κ19 στο «Emileon».

Με αμείωτο ρυθμό παρά τις απουσίες συνεχίζεται η δουλειά στο «στρατόπεδο» του Παναιτωλικού, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τα «θέλω» του στους ποδοσφαιριστές του .

To πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) περιλάμβανε δίτερμα με την Κ19, στο οποίο μοιράστηκε χρόνος σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με ορισμένους της ανδρικής ομάδας να αγωνίζονται με τους μικρούς, όπως επί παραδείγματι ο Άλεξιτς, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τον ερχόμενο αγώνα με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο (18/10, 20:00).

O Γιάννης Αναστασίου δοκίμασε το 4-2-3-1, αν και βέβαια είναι αξιοσημείωτο πως έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες. Θυμίζουμε πως οι Κοντούρης, Σμυρλής, Νικολάου και Γαλιάτσος είναι εκτός λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Ελπίδων (ο Τίτορμος είναι η ομάδα με τους περισσότερους εκπροσώπους), ενώ στο ιατρικό δελτίο είναι οι Αποστολόπουλος, Σιέλης, Λουίς και Μλάντεν, με τους δυο πρώτους να «τρέχουν» να προλάβουν το ματς με τους Κρητικούς. Φυσικά η κατάσταση τους θα ξεκαθαρίσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως είναι προφανές το βασικό πρόβλημα ενόψει ΟΦΗ είναι στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο Σιέλης προέρχεται από τραυματισμό, ο Μλάντεν είναι δεδομένα εκτός λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί από το καλοκαίρι, ενώ ο Γκαρθία είναι τιμωρημένος, εξαιτίας της αποβολής του στη Λιβαδειά.

Μοναδικός «σίγουρος» τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Στάγιτς και ο κόουτς των Καναρινιών δοκίμασε στο πλευρό του στο δίτερμα τον αμυντικό χαφ Κόγιτς, ο οποίος έχει παίξει στην καριέρα του ως στόπερ, όπως φυσικά και ο νεαρός Γαλιάτσος, ο οποίος έχει καθιερωθεί πλέον ως δεξί μπακ.

Οι παίκτες του Παναιτωλικού έχουν προπόνηση το πρωί της Κυριακής (12/10), τη Δευτέρα (13/10) ο Γιάννης Αναστασίου τους έδωσε ρεπό και την Τρίτη (14/10) οι Αγρινιώτες θα πατήσουν «γκάζι» στην προετοιμασία τους για το ματς με τον Όμιλο.