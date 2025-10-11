Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την «κανονικότητα» στην υπόθεση «προπονητής» του Παναθηναϊκού και γιατί το κλαμπ πρέπει να επικοινωνήσει τι κάνει με τον Χρήστο Κόντη στον ίδιο και στους παίκτες - όχι στα media.

Προφανώς, αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη… δεν υπάρχει. Να προσλάβεις έναν «υπηρεσιακό» προπονητή μετά από το «διαζύγιο» με τον προηγούμενο, προφανώς είναι κάτι που έχει συμβεί και θα συμβεί πολλάκις σε αρκετούς συλλόγους όταν μιλάμε για αλλαγή κατά τη διάρκεια της σεζόν και όχι το καλοκαίρι, όταν είναι μεγαλύτερη η διαθεσιμότητα και ο χρόνος επαρκής για να συζητήσεις, να ψάξεις, να επιλέξεις. Να πάρεις έναν υπηρεσιακό προπονητή ενώ ήδη έχεις αρχίσει επί της ουσίας σοβαρές διαπραγματεύσεις τουλάχιστον με έναν επιπλέον (Σεργκέι Ρεμπρόφ) και να προχωράς με τη λογική «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» δείχνει το σχέδιο που ΔΕΝ έχει ο Παναθηναϊκός για την εφετινή σεζόν. Όταν απολύθηκε, άλλωστε, ο Ρουί Βιτόρια, εκείνη τη Δευτέρα μετά την ήττα από την Κηφισιά, ουδείς γνώριζε ποιος επρόκειτο να καθίσει στον πάγκο της ομάδας δυο μέρες αργότερα, στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea! Ο Δημήτρης Κοροπούλης ουδέποτε ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως… κάτι, ως προπονητής για ένα ματς έστω. Και εν συνεχεία, όταν προέκυψε η συμφωνία με τον Κόντη, το statement του κλαμπ δεν είχε κανέναν χαρακτήρα «ημι-μονιμότητας». Και τότε γιατί τόσοι παίκτες δημοσίως εξέφραζαν τη θετική τους άποψη για τον Κόντη και τη δουλειά του τιμ του;

Οι «εξετάσεις» και η... ανανέωση βίζας

Μα διότι οι παίκτες ήξεραν ότι ο προπονητής δίνει «εξετάσεις» μέχρι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να πάρει… ανανέωση βίζας ενόψει του τρίτου κύκλου του πρώτου γύρου, δηλαδή μέχρι και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Υπάρχει, άραγε, κάποιος που πιστεύει ότι θα είχε παραμείνει ο κόουτς στον πάγκο του αν ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό, τους Γιουνγκ Μπόις, αν είχε «γκελάρει» με τον Ατρόμητο ή τον Παναιτωλικό; Αν δεν είχε εμφανίσει ο Παναθηναϊκός κατά μέσο όρο εμφανή βελτίωση σε όλα τα πεδία πλην της ευστοχίας; Λέμε «κατά μέσο όρο» διότι η τεσσάρα στην Ελβετία με χατ τρικ του Ζαρουρί (!) προφανώς και είναι εξαίρεση, όπως αποδείχθηκε και στο αμέσως επόμενο «ευρωπαϊκό» ματς της ομάδας, αλλά και στα δύο ματς πρωταθλήματος, στα οποία Παναιτωλικός και Ατρόμητος έστησαν τα πουλμανάκια τους και έφυγαν με μηδέν βαθμούς.

Γιατί πρέπει να επικοινωνήσει την «κανονικότητα» στα αποδυτήρια

Η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματά της ήταν αυτά που κράτησαν τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο της, αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα είχε συμβεί αν ο Ρεμπρόφ (ο οποίος χθες έριξε πέντε γκολ εκτός έδρας στην Ισλανδία του Ινγκι Ινγκασον) ήταν ελεύθερος, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός, είτε μέσω του καθ’ ύλην αρμόδιου, Γιάννη Παπαδημητρίου, είτε μέσω του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου, οφείλει να ξεκαθαρίσει στο προπονητικό τιμ και στους παίκτες το «Προχωράμε με τον Χρήστο, αυτός είναι ο προπονητής της ομάδας». Δεν έχει καμία υποχρέωση προς τα media και τους οπαδούς. Εχει, όμως, υποχρέωση προς τον Κόντη (τον οποίο επέλεξε ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος) και τους παίκτες, ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι ο προπονητής λειτουργεί και αξιολογείται ως «κανονικός» έως το τέλος της σεζόν.

Ναι, το ξέρουμε ότι «τυπικά» έτσι είναι, εφόσον ο Κόντης έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ δεν υπήρχε κανένα ίχνος… προσωρινότητας ή «μεταβατικότητας» στους όρους συνεργασίας. Στην ουσία του ζητήματος, όμως, αν το αφεντικό της ΠΑΕ θέλει να ωφελήσει την ομάδα του πρέπει με τον δικό του τρόπο και τον δικό του τόνο, όπως το νιώθει, να επικοινωνήσει τη «μονιμότητα» στους παίκτες και στον ίδιο. Και οι ποδοσφαιριστές θα αισθανθούν καλύτερα και ο ίδιος ο προπονητής με τους συνεργάτες του μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Το «αν» ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει να ψάχνει προπονητή

Όλα αυτά, βεβαίως ΑΝ έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και ο Κόντης έχει πάρει στο μυαλό του Αλαφούζου την προοπτική της παραμονής μέχρι το τέλος της σεζόν. Διότι αν στην πραγματικότητα ο Ρεμπρόφ περιμένει να τελειώσουν τα προκριματικά της Ουκρανίας το Νοέμβριο ή έχει προκύψει κάποια άλλη περίπτωση ενδιαφέροντος κόουτς που είναι σε κατάσταση stand by, τότε ορθώς ο Παναθηναϊκός κρατά αυτή τη «φλου» στάση. Επειδή, ωστόσο, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν προκύπτει από καμία πηγή και ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να ψάχνει προπονητή, ωφέλιμο είναι για το Τριφύλλι ο μεγαλομέτοχος να επικοινωνήσει την επόμενη μέρα στο προπονητικό τιμ και στους ποδοσφαιριστές, εξ’ αντανακλάσεως και στο κοινό τής ομάδας του.