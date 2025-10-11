Στη Ρουμανία είναι πρώτο θέμα η... παρεξήγηση του Μιρτσέα Λουτσέσκου με τον άσο της ΑΕΚ Ραζβάν Μαρίν. Ο πατέρας του τελευταίου διέψευσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο Ραζβάν Μαρίν συμμετείχε στην προπόνηση του Σαββάτου της εθνικής Ρουμανίας και φαίνεται ότι ο άσος της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Αυστρία.

Ο Μαρίν δεν προπονήθηκε μόνο την Παρασκευή, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του στην «gsp.ro» και διέψευσε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου (πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου), ο οποίος υποστήριξε ότι ο παίκτης έχει ένα μυικό πρόβλημα.

Το «gsp.ro» σε ρεπορτάζ του προσπάθησε να ρίξει φως στην υπόθεση. Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Το μυστήριο της ρήξης ανάμεσα στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον Ράζβαν Μαρίν, πριν από τον αγώνα με την Αυστρία. Τί συνέβη στην επίσημη προπόνηση. Η κατάσταση στην εθνική ομάδα, ανάμεσα στον προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον Ραζβάν Μαρίν, τον πιο έμπειρο παίκτη της τρέχουσας αποστολής (70 συμμετοχές), παραμένει εξαιρετικά περίεργη και περίπλοκη. Σήμερα, ο μέσος προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωνε ότι ήταν ανέτοιμος.

Πηγές από την GSP συνεχίζουν να αναφέρουν ότι «Ο Ραζβάν ήταν συνέχεια στην προπόνηση από τότε που ήρθε στην εθνική, εκτός από την Παρασκευή, μετά τον αγώνα με τη Μολδαβία. Είπε στον γιατρό ότι αισθάνεται ένα μικρό πρόβλημα, αλλά ήθελε πάρα πολύ να παίξει εναντίον της Αυστρίας». Ειδικά γιατί είναι ένας καθοριστικός αγώνας για την προσπάθεια της Ρουμανίας να κατακτήσει έστω τη 2η θέση στον όμιλο, που οδηγεί στα μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Όπως είπε και ο πατέρας του, ο παλαίμαχος διεθνής Πέτρε Μαρίν, στη GSP.ro: «Ο Ραζβάν μου είπε ότι αισθάνεται ένα "τράβηγμα" στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού. Αλλά δεν πιστεύει ότι είναι κάτι σοβαρό, μάλλον μια ελαφριά μυϊκή καταπόνηση».

Ο Λουτσέσκου τον έθεσε εκτός, χωρίς να ξέρει το αποτέλεσμα της μαγνητικής. Την Παρασκευή αποφασίστηκε να κάνει μαγνητική ο παίκτης της ΑΕΚ. Ως εναλλακτική, κλήθηκε την ίδια ημέρα και ο Αντριάν Σουτ, για την περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν θα επέτρεπαν στον Μαρίν να αγωνιστεί. Παράξενο είναι το γεγονός ότι στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δήλωσε:

"Σίγουρα, είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει άλλη λύση από το να μην παίξει ο Ράζβαν. Δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα. Θα χαρώ πολύ αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα τον κρατήσει μακριά από το γήπεδο. Πιθανώς έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα με τον καιρό. Είχε πολλές αλλαγές ομάδων, που μπορεί να οδηγούν σε τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό είναι να αναρρώσει. Δεν πιέζω ποτέ παίκτες που νιώθουν κάτι. Αν νιώθουν, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μικρορήξη που μπορεί να επιδεινωθεί και να τους αφήσει εκτός για μεγάλο διάστημα".

Όμως εκείνη τη στιγμή, ο ομοσπονδιακός δεν γνώριζε ακόμα τα αποτελέσματα της μαγνητικής, τα οποία ήρθαν μετά τη συνέντευξη και ήταν απολύτως καθαρά, αποδεικνύοντας ότι ο Μαρίν είναι υγιής και έτοιμος να αγωνιστεί με την Αυστρία.

Πηγές κοντά στην εθνική ομάδα λένε ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν συμφωνεί καθόλου με περιπτώσεις, όπου ένας παίκτης τού λέει ότι έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα, έστω και μικρό. Ο τεχνικός το εκλαμβάνει ως δικαιολογία, για την περίπτωση που ο παίκτης παίξει και δεν αποδώσει.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο ημίχρονο του φιλικού με τον Καναδά, όταν ο Λουτσέσκου ήθελε να βάλει τον Στεφάν Μπαϊαράμ. Ο παίκτης της Κραϊόβα του είπε ότι νιώθει μυϊκή καταπόνηση, κι έτσι ο Λουτσέσκου αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει. «Στον κύριο Μιρτσέα δεν αρέσουν αυτά. Ή θέλεις να παίξεις και δεν λες τίποτα, ή δεν θέλεις πραγματικά και λες ότι έχεις κάποιο πρόβλημα», ανέφεραν οι ίδιες πηγές».

«Πιθανό ν' αρνηθεί ο Μαρίν πρόσκληση στο μέλλον»

Οι Ρουμάνοι, μάλιστα, πηγαίνουν κι ένα βήμα παραπέρα. «Πηγές από τον χώρο του ποδοσφαίρου αναφέρουν ότι, αν μετά από αυτό το επεισόδιο ο Μαρίν μείνει εκτός, δεν αποκλείεται (στα 29 του) να σκεφτεί να μην αποδεχτεί μελλοντικές κλήσεις στην εθνική ομάδα»!

Σε ρεπορτάζ της ProSport επίσης αναφέρεται: «Ο Πέτρε Μαρίν αντέκρουσε τις δηλώσεις του Μιρτσέα Λουτσέσκου, σύμφωνα με τις οποίες ο Ραζβάν Μαρίν δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον αγώνα με την Αυστρία και ο πατέρας του ποδοσφαιριστή επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μιρτσέα Λουτσέσκου, δήλωσε πως η μόνη λύση είναι ο Ραζβάν Μαρίν να μην αγωνιστεί με την Αυστρία, καθώς – όπως είπε – δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα. Ωστόσο, ο πατέρας του μέσου έχει άλλη άποψη. Ο Πέτρε Μαρίν λέει ότι ο γιος του δεν προπονήθηκε μόνο μία μέρα, διαψεύδοντας τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι η μαγνητική (MRI) αποδεικνύει πως ο παίκτης της ΑΕΚ είναι απολύτως ικανός να αγωνιστεί! Οι παίκτες προπονούνταν δίπλα στον Ράζβαν Μαρίν όλη την εβδομάδα, αλλά ο Λουτσέσκου υποστηρίζει το αντίθετο. Στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου το πρωί, ο Λουτσέσκου τον απέκλεισε από τους βασικούς. Επιπλέον, κάλεσε εκτάκτως τον Αντριάν Σουτ, μέσο της πρωταθλήτριας FCSB.

Η τελευταία φορά που ο διεθνής μέσος έλειψε από αγώνες της εθνικής ήταν πριν 2 χρόνια και 7 μήνες, στους αγώνες με Κόσοβο (0-0) και Ελβετία (2-2) για τα προκριματικά του EURO 2024.

«Οι παίκτες έμειναν άναυδοι μετά τη συνέντευξη του Λουτσέσκου, καθώς είχαν προπονηθεί μαζί με τον Ράζβαν Μαρίν όλη την εβδομάδα… Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση γιατί είπε όσα είπε.

Και, κυρίως, γιατί πήρε αυτήν την απόφαση! Την Παρασκευή, η ομάδα έκανε ένα ελαφρύ πρόγραμμα το βράδυ. Ο Ραζβάν είπε στον γιατρό ότι ένιωθε μια ενόχληση πίσω στο πόδι και τίποτε παραπάνω – ήταν απόλυτα ικανός να παίξει με την Αυστρία. Ο κύριος Μιρτσέα είπε να μην προπονηθεί αν νιώθει κάτι και αποφασίστηκε να κάνει μαγνητική. Ο Λουτσέσκου είπε "σίγουρα, θα δούμε αύριο, θα το συζητήσουμε…" και το άφησε έτσι!

Χωρίς να ενημερώσει κανέναν, κάλεσε τον Αντριάν Σουτ! Και σήμερα, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, το ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου!», δήλωσαν πηγές μέσα από την εθνική ομάδα στο ProSport».