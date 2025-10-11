Ο Παναγιώτης Φώτης, ο οποίος άφησε τον Ατρόμητο για τον Παναθηναϊκό είναι ένας από τους φορ που πιστεύουν πολύ στο τριφύλλι. Έκανε χατ τρικ στο σημερινό ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από Έλληνες παίκτες.

Θέλει να αναδείξει από την Ακαδημία του ποδοσφαιριστές στους οποίους θα στηριχθεί στο μέλλον κι ένας απ' αυτούς που πιστεύουν πολύ στον σύλλογο είναι ο 15χρονος Παναγιώτης Φώτης.

Πρόκειται για ένα παιδί που δεν έχει συμπληρώσει καν τα 15 χρόνια, αλλά αγωνίζεται στην Κ17 και βγάζει μάτια. Στον Παναθηναϊκό, άλλωστε, δεν ήρθε τυχαία. Άφησε τον Ατρόμητο για το τριφύλλι κι αφού την περασμένη σεζόν με 13 γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Super League K15. Ο Φώτης γεννήθηκε στις 21/10/10. Λίγους μήνες δηλαδή μετά το τελευταίο πρωτάθλημα των πρασίνων.

Σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν είναι «διαμαντάκι», με τρομερή φυσική δύναμη για την ηλικία του. Ο σωματότυπός του τον βοηθάει, ώστε να παίξει σε πιο μεγάλο ηλικιακά πρωτάθλημα και ήδη ο μικρός δείχνει ότι έπραξαν σωστά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με την απόκτησή του, αφού μετράει έξι γκολ σε τέσσερα ματς στην Κ17. Στο σημερινό ματς με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, μάλιστα, έκανε χατ τρικ. Ο Φώτης είναι μία από τις επιλογές του Τάκη Φύσσα, ο οποίος γνωρίζει καλά το υλικό σε πολλές Ακαδημίες ανά την Ελλάδα κι έτσι αποφάσισε να φέρει στο Κορωπί τον ταλαντούχο επιθετικό του Ατρόμητου.

Ο νεαρός επιθετικός υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και θα ενταχθεί στην Κ17 του Τριφυλλιού. Θυμίζουμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στις 26 Ιουλίου 2025. «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού επιθετικού Παναγιώτη Φώτη στις ακαδημίες της ομάδας. Ο Φώτης αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Παναγιώτης Φώτης γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Μαρούσι και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις 4 ετών στην Ακαδημία Μισαηλίδη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την περσινή σεζόν μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Super League Κ15.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσορίζει τον Παναγιώτη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».

Ο Φώτης, λοιπόν, ο οποίος είναι στέλεχος της Εθνικής Κ15 ήταν πρωταγωνιστής στην τέταρτη νίκη της Κ17 του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ για το ματς:

«Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Κ17 του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης Φώτης πέτυχε χατ-τρικ (έφτασε τα 6 γκολ σε 4 παιχνίδια στη Super League Κ17) και οδήγησε τους Πράσινους στην εκτός έδρας επικράτηση επί του Λεβαδειακού (3-0), σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Super League Κ17.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Καραγκούνης εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Φώτης έκανε το 0-1. Το Τριφύλλι συνέχισε να πιέζει και στο 13΄ πέτυχε και δεύτερο τέρμα, ξανά με τον Φώτη, ο οποίος τσίμπησε έξυπνα την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα.

Ο νεαρός φορ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε το χατ-τρικ στο 32΄, με τελείωμα από κοντά. Η εικόνα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και έφτανε με σχετική ευκολία στην αντίπαλη περιοχή. Στο 78΄ ο Γέχος δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού να μπλοκάρει.Μέχρι το τέλος, τα δεδομένα δεν άλλαξαν, με τον Παναθηναϊκό να επεκτείνει το νικηφόρο σερί του και να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λεβαδειακός Κ17: Κουτσοβασίλης, Κορδώνης, Πούλος, Ζέλιος, Τσαρκατζόγλου, Θεοδωρίδης, Ζωγράφος, Τσιγαρίδας, Νταούλας, Μπουζίκας, Σκορδυλάκης.

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης (57΄ Γέχος), Σέμος (69΄ Βασιλόπουλος), Τσίγκας, Μπινιάρης, Καραγκούνης (76΄ Γκαρτζονίκας), Πετούσης (57΄ Μανγκανιέλο), Νταμπίζας, Δήμος, Φώτης (76΄ Παροτσίδης)».

Πεντάρα η Κ15

Η Κ15 του τριφυλλιού, παράλληλα, συνέτριψε με 5-0 την αντίστοιχη του Λεβαδειακού. Αναλυτικά η περιγραφή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Το απόλυτο έχει στη Super League η Κ15 του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι, σε τέσσερα ματς, έχουν ισάριθμες νίκες. Συγκεκριμένα, το Τριφύλλι επικράτησε εκτός έδρας με 5-0 του Λεβαδειακού, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Σκόρερ για το Τριφύλλι ήταν οι Πάλλης, Μωϋσιάδης (2 τέρματα), Δημητρακόπουλος και Πανταζής.

Οι Πράσινοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στην πρώτη φάση του αγώνα άνοιξαν το σκορ. Ο Κρασανάκης εκτέλεσε κόρνερ στο 1ο λεπτό, με τον Πάλλη να πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και να ανοίγει το σκορ. Το Τριφύλλι είχε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν απειλήθηκε και μάλιστα στο 28΄ πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Μωϋσιάδη από κοντά.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Δημητρακόπουλος έκανε μια υπέροχη ατομική ενέργεια, με το σουτ του να σταματά στο κάθετο δοκάρι του Λεβαδειακού.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει και τρίτο τέρμα στο 43΄. Ο Πάλλης έβγαλε τη σέντρα και ο Μωϋσιάδης, με κοντινό πλασέ, σκόραρε ξανά για δεύτερη φορά. Στο 63΄ ο Δημητρακόπουλος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε ωραία επί τόπου ντρίμπλα και με σουτ μέσα από την περιοχή σημείωσε το 4-0.

Δύο λεπτά πριν το φινάλε, ο Πανταζής έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδειακού και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Λεβαδειακός Κ15: Θεοδώρου, Κουνδουράκης, Καρατζίκης, Σταυρακάκης, Γρίβας, Τσίπης, Λεσάι, Τριανταφυλλόπουλος, Ζέρβας, Ζαγγαρίδης

Παναθηναϊκός Κ15: Κουφόπουλος (59΄ Γκόλτσιος), Μυλωνάς, Ρεμούνδος (49΄ Χαρτάλης), Αγγελόπουλος, Κασίμος (49΄ Ουγκουρέανου), Πάλλης, Δημητρακόπουλος, Μωϋσιάδης, Κρασανάκης (59΄ Χρυσανθόπουλος), Δήμος (59΄ Πανταζής)».